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©Christel Jaekel
Technology

KI, Cloud und Frauen in der Technik

Christel Jaekel spricht im Podcast über KI als Effizienzmotor, die Herausforderungen von Deepfakes und authentischen Inhalten – und darüber, was Frauen in der Technikbranche wirklich weiterbringt.

Christel Jaekel ist seit über 30 Jahren bei Avid Technology – eine Karriere, die sie von technischem Support und Trainings über Workflow-Consulting bis zur Direktorin des EMEA-weiten Presales-Teams geführt hat. Im Podcast von Christine Gebhard spricht sie über Technologie, Authentizität und Karriere.

Innovation ja, aber mit Augenmaß

Ist die Medienbranche »ausentwickelt«? Nein, sagt Christel Jaekel – aber der Fortschritt verläuft langsamer als in anderen Sektoren. Wirtschaftlicher Druck, Fusionen und verändertes Publikumsverhalten bremsen den Innovationstakt. KI sieht sie dennoch als wirksamen Treiber: nicht für kreative Durchbrüche, sondern für Automatisierung, Prozessoptimierung und Routineaufgaben wie Tagging, Transkription oder Materialzusammenfassungen.

Dass KI automatisch mehr Zeit für Kreativität schafft, bezweifelt sie allerdings: »Der Anspruch ist mehr in derselben Zeit zu schaffen– nicht weniger zu tun.« Die gewonnene Effizienz fließe meist direkt in höhere Output-Erwartungen, nicht in kreative Freiräume.

Authentizität als Gegenmittel zur Reizüberflutung

Angesichts von Deepfakes und KI-generierten Inhalten wächst der Bedarf an Verifikationstechnologien. Jaekel sieht hier einen klaren Markt für digitale Signaturen, automatisiertes Fact-Checking und KI-gestützte Authentifizierungssysteme – erwartet aber keine 100-prozentige Lösung. Entscheidend werde, welche Anbieter in Verifikation investieren und welche nicht.

Gleichzeitig beobachtet sie ein Gegenprinzip beim Publikum: Wer von Inhaltsflut überwältigt wird, sucht zunehmend das Echte. »Authentizität ist das, was einen noch anspricht«, so Christel Jaekel.

Cloud: Hybrid ist Realität, Kosten sind Realität

Beim Thema Cloud plädiert Christel Jaekel für Pragmatismus. Der hybride Ansatz – eigene Infrastruktur kombiniert mit Cloud-Ressourcen – habe sich als sinnvoller Kompromiss durchgesetzt. Reine Cloud-Workflows bieten Flexibilität und Skalierbarkeit, aber auch Abhängigkeiten, Kosten und Sicherheitsrisiken. Nicht zuletzt geopolitische Fragen – wo liegen meine Daten, welchem Rechtsraum unterliegen sie – rücken stärker in den Fokus.

Frauen in der Technik: Machen, einfordern, behaupten

Christel Jaekel hat Elektrotechnik studiert – damals wie heute eine Ausnahme für Frauen. Gegenwind habe sie kaum erlebt, eher Unterstützung. Für strukturelle Veränderungen brauche es vor allem frühe Förderung und sichtbare Vorbilder: »Die Begeisterung muss man früh wecken, bevor Berufswünsche überhaupt entstehen.«

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