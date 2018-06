NEP Belgien: IP-Workflows im Streamline S8L

NEP Belgien hat einen neuen Ü-Wagen aus der Baureihe Streamline S8L in Betrieb genommen. Das Produktionsfahrzeug »Unit 18« ist eine neue Variante der von Broadcast Solutions entwickelten Linie.

Mit einem neuen Raumkonzept und zusätzlichen Technologien zur besseren Interkonnektivität bietet der S8L mehr Flexibilität bei Produktionen und passt sich zukünftigen IP-basierten Workflows an, so Broadcast Solutions. Der Ü-Wagen arbeitet im HD- und UHD-Format und kann mit bis zu 12-HD- oder 4-UHD-Kameras bestückt werden. Aufgrund eines veränderten Arbeitsplatzdesigns (die Regie ist längs der Fahrtrichtung angeordnet) besticht der S8L mit zehn komfortablen Arbeitsplätzen. Als Selbstfahrer-LKW mit Kastenaufbau konzipiert, bietet der Ü-Wagen drei separate Arbeitsbereiche: Produktion, Audio, Engineering. Eine weitere Neuigkeit betrifft flexible Funktionen zur Interkonnektivität, die mit IP-basierten Audio- und Video-Bridging-Geräten realisiert werden.

Broadcast Solutions stattete den S8L mit dem Sony-Videomischer XVS-6000, SX Pro Videomatrix und Multiviewer von Imagine, Ihse-KVM und Riedel-Artist-Intercom aus – letzteres inklusive einer AES67-Karte zur späteren Implementierung eines Bolero Wireless Intercom-Systems. Ein 40-Fader-Audiomischpult des Typs Lawo mc²36 erfüllt mit seiner kompakten Größe, seinem integrierten Router, integrierter DSP und I/O alle Anforderungen an 5.1-Surround-Produktionen und -Workflows. Mit einem Genelec-5.1-Monitoring-System werden alle Bedürfnisse der Audioproduktion erfüllt.

Technologische Innovationen

Neu im S8 und in Streamline-OB-Vans allgemein ist die Implementierung eine Lawo V-Matrix – einer software-definierten IP-Routing- und Processing-Plattform, die das Processing, De-/Embedding und die RGB-Farbkorrektur der Signale übernimmt.

Der S8L verfügt zudem über zwei Video-Stageboxen, die jeweils mit einem Lawo V-Link4 ausgestattet sind. Dies bietet in einer kompakten Stagebox die Lösung für alle Anforderungen von IP-basierten Stageboxen, einschließlich Video- und Audiosignaltransport und -verarbeitung. Die Video-Stageboxen bieten 4x 3G / HD / SD SDI Ein- und Ausgänge. Jede Stagebox ist über ein 2 x 10-GbEthernet-Glasfaserkabel mit dem V-Matrix IP-Core verbunden. Das System unterstützt 2022-6 / 7 Videostreams und Ravenna/AES67 Audiostreams. Für eine flexible Audio-Konnektivität und um die Anbindung der mc236 Konsole zu erweitern, wurde die Audio-Stagebox mit einer Lawo mc² Compact I / O ausgestattet. Die robuste 5-HE-Stagebox ist über Glasfaser verbunden und bietet 32 Mic/Line-Eingänge, 32 Line-Eingänge, 8 AES I/Os und GPIOs im Ravenna/AES67-Format. Ein DirectOut-Montone 42 Madi zu Audio-over-IP (Ravenna) -Konverter ermöglicht eine nahtlose Integration der Audio-Signale im Netzwerk mit der bestehenden Infrastruktur, etwa mit den EVS-Servern. Im S8L steuert ein VSM-System die Video-Kreuzschiene, Multiviewer, das Audio-Routing und den Umgang mit den IP-Streams.

Mit dem neuen S8L-Ü-Wagen hat Broadcast Solutions das Konzept der Streamline Ü-Wagen erweitert und an zukünftige Workflows und Technologien in der IP-Welt angepasst. Der S8L ist als S8GL auch in einer Variante mit eingebautem Generator erhältlich, der das Produktionsfahrzeug im Einsatz noch flexibler macht.

Technische Spezifikationen UNIT 18 – S8L UHD OB Van

Länge: 8,1 m (Kastenaufbau)

Breite: 2,55 m

Höhe: 3,8 m (Total)

Gewicht: 17,5 t

Kameras: 8 x Sony HDC-4300 oder Grass Valley LDX-86 Universe Kameras (4x UHD)

Video Mischer: Sony XVS 6000

Monitore:

Production Area 4×49” Sony

Slomo 2×24” Neovo

Engineering 4×24” Neovo / Sony 2×17”

1×24” TV Logic

Audio 2×24” Neovo

Multiviewer/Splitter: Imagine Communications Platinum SX Pro

Video Matrix: Imagine Communications Platinum SX Pro 128×128

Lawo V-Matrix

Slomo Server: 2x EVS XT3

Steuerung: Lawo VSM

KVM: Ihse Draco tera

Zeitgeber: Evertz

Video Measurement: Leader LV 5333

Audio Mischer: Lawo mc236 mit 40 Fadern

Audio Matrix: Lawo integriert

Audio Converter: DirectOut Montone 42

Andiamo 2XT

Audio Monitoring: Genelec 5.1

Audio Effekte: TC Electronic TC-M6000

Audio Measurement: RTW-TM9

Intercom: Riedel Artist 64

Wireless Talk‐Back: Riedel RiFace / Motorola

De-/Embedding / Lawo V-Matrix

Processing

Video Stageboxen: 2x Lawo V-Link, A-Mic, via 10GBit Fiber

Audio Stageboxen: 1x Lawo Dallis Compact I/O

Networking: Arista Switch