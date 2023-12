Qvest erhöht Mehrheitsbeteiligung an der Tarent AG

Zudem wird das Team aus dem Kompetenzbereich Digital Product Development künftig einheitlich unter der Marke »Qvest« auftreten.

Durch die Bündelung der Kompetenzen unter der gemeinsamen Marke »Qvest« soll die Positionierung als globaler und gemeinsamer Partner für Kunden geschärft werden.

Die Qvest Group GmbH hat ihre Mehrheitsbeteiligung an der Tarent AG, die nun als Qvest Digital AG firmiert, um rund 20 Prozent auf 70 Prozent erhöht. Zudem wird das Team aus dem Kompetenzbereich Digital Product Development fortan einheitlich unter der Marke »Qvest« auftreten.

Die Beteiligungserhöhung, Umfirmierung und Harmonisierung von Services markiert den nächsten konsequenten Schritt in der Marken- und Wachstumsstrategie von Qvest, die eine noch intensivere Zusammenarbeit innerhalb der Unternehmensgruppe fördert und zudem für höhere Vertriebskraft sowie größere Wachstumspotentiale und Reichweite in der weltweiten Kundenansprache sorgt.

Peter Nöthen, CEO der Qvest Group: »Unternehmen nahezu aller Branchen setzen sich heute intensiv mit den Chancen der Digitalen Transformation auseinander. Unter der gemeinsamen Marke Qvest sind wir mit unserem Digital-Team und dessen Nearshoring-Gesellschaft eSolutions in Rumänien jetzt noch kompetitiver für die Realisierung digitaler Geschäftsmodelle und individueller Software-Entwicklungsprojekte aufgestellt. In Kombination mit weiteren Leistungen aus unserer Unternehmensgruppe, wie beispielsweise Innovationsberatung, Change Management, UI/UX-Design und Systemintegration, schaffen wir zudem ein einmaliges und integriertes Angebot, das unsere weltweiten Kunden in jeder Stufe ihrer Transformationsprozesse bestmöglich unterstützt.«

Mit der klaren Ein-Marken-Struktur von Qvest erhalten Kunden in allen weltweiten Märkten einen optimalen Zugang zum gruppenweiten Dienstleistungsspektrum und dessen Einteilung in mittlerweile 15 Practices als definierte Kompetenzfelder. Für die rund 300 Mitarbeitenden ergeben sich durch die Umfirmierung und Beteiligungserhöhung keine Veränderungen in ihrer operativen Tätigkeit. Auch der Vorstand der Qvest Digital AG bleibt weiterhin mit Dr. Stefan Barth, Kai Ebenrett, Boris Esser und Alexander Steeg in gleicher Besetzung.

Boris Esser, Vorstand Qvest Digital AG: »Die Entscheidung, noch enger mit Qvest zusammenzuarbeiten und uns dementsprechend auch namentlich zu verändern, hat den gemeinsamen strategischen Hintergrund, dass wir die Kraft und Stärke der Gruppe vertrieblich und in Bezug auf Wachstum, Reichweite und Weiterentwicklung unseres Geschäfts nutzen wollen.«