News: Kurz und knackig – KW 45/2024

ARD/MDR und ZDF schalten am 14.1.2025 ihre DVB-T2 HD-Multiplexe an vier Senderstandorten in Mitteldeutschland ab. In den MDR-Ländern nutzen nur 3% die Terrestrik. Vom Brocken, Wittenberg, Löbau (Schafberg) und Inselsberg aus werden zwar größere Gebiete versorgt, die Reichweite dort sei aber noch geringer. Die Versorgung in den Ballungsräumen geht trotz dieser Sparmaßnahme weiter.