News-Sponsoren der NAB2025

Wir danken den Sponsoren unserer NAB-Berichterstattung 2025: Adobe, Lawo, Qvest, Riedel Communications und Kiloview.

Vom 6. bis zum 9. April findet die NABShow statt. Während der Messe ist die Redaktion von film-tv-video.de vor Ort und informiert die Leserinnen und Leser über die Neuheiten der Broadcast-Messe NAB2025. Sie werden in der heißen Phase der Messe deutlich mehr News lesen können als üblicherweise. Auch nach der Messe werden wir noch viele NAB-News und -Videos veröffentlichen.

Die Sponsoren Adobe, Lawo, Qvest, Riedel Communications und Kiloview ermöglichen diese Berichterstattung aus Las Vegas – vielen Dank dafür!

Sponsoren NAB-News 2024

Messe im Überblick

Die NABShow ist die größte Broadcast-Messe der Welt: gemessen an den Besuchern, an den Ausstellern und an der Fläche. Die Messe gibt es bereits seit über 100 Jahren, und natürlich hat sich nicht nur die Technik, sondern das gesamte Bild dieser Tradeshow verändert.

In diesem Jahr findet die Messe in der West Hall, der North Hall und der South Hall statt. Die Besuchenden müssen also ihre Temine gut planen und sich auf längere Wegzeiten einrichten, wenn sie zwischen West Hall und South Hall pendeln.

Die Veranstalter haben die Hallen nach Themenbereichen gegliedert: Die Ausstellenden der West Hall fasst die Messe unter den Begriffen »Connect« und »Capitalize« zusammen. Central Hall und South Hall widmen sich dem großen Thema »Create«.