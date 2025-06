Dimetis GmbH und Qscan arbeiten zusammen

Mit der Partnerschaft soll die Qualitätskontrolle beim Medienaustausch verbessert werden.

Dimetis, ein Anbieter von Lösungen zur Automatisierung von Medienworkflows, und Qscan, Anbieter von Software für die automatische Qualitätskontrolle (AQC), haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Qualitätskontrollfunktionen von Qscan in die Dimetis Boss Media Exchange Plattform integriert, so dass Medienunternehmen während des gesamten Austauschprozesses die höchste Qualität der Inhalte gewährleisten können.

Dimetis Boss Media Exchange ist eine robuste Medienmanagement-Plattform, die entwickelt wurde, um Medien-Workflows für Sendeanstalten, Dienstanbieter und Content-Ersteller zu rationalisieren und zu automatisieren. Durch die Zusammenarbeit mit der fortschrittlichen AQC-Technologie von Qscan profitieren die Nutzer von Boss Media Exchange von folgenden Vorteilen

Automatisierte Qualitätskontrollen: Nahtlos integrierte AQC-Prozesse zur automatischen Erkennung und Kennzeichnung potenzieller Probleme in Mediendateien, die die Einhaltung von Industriestandards und Lieferspezifikationen gewährleisten.

Schnellere Arbeitsabläufe: Weniger manuelle Qualitätskontrollprozesse, was zu kürzeren Durchlaufzeiten und höherer Effizienz bei den Medienaustauschvorgängen führt.

Verbesserte Qualität der Inhalte: Verbesserte Fähigkeit, qualitativ hochwertige, fehlerfreie Inhalte an Partner und Zielgruppen zu liefern, wodurch das Risiko von Ablehnungen und Nacharbeiten minimiert wird.

Umfassendes Berichtswesen: Detaillierte QC-Berichte, die von Qscan generiert werden und den Anwendern verwertbare Einblicke in die Qualität ihrer Medieninhalte bieten.

Skalierbarkeit: Die kombinierte Lösung ist so konzipiert, dass sie den Anforderungen moderner Medien-Workflows gerecht wird und skalierbar ist, um wachsende Mengen an Inhalten aufzunehmen.

»Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Qscan, um die branchenführenden Qualitätskontrollfunktionen von Qscan in die Dimetis Boss Media Exchange einzubringen«, sagt Jean-Matthias Fargette, COO & Head of Sales der Dimetis GmbH. »Diese Zusammenarbeit wird unsere Anwender in die Lage versetzen, kritische QC-Prozesse zu automatisieren und sicherzustellen, dass nur Inhalte höchster Qualität ausgetauscht werden, was letztendlich Zeit und Ressourcen spart.«

Luis Rodriguez, Sales Director bei Qscan, fügte hinzu: »Qscan ist bestrebt, Medienunternehmen die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um eine außergewöhnliche Qualität ihrer Inhalte zu gewährleisten. Unsere Partnerschaft mit Dimetis ermöglicht es uns, unsere Reichweite zu vergrößern und einer größeren Anzahl von Anwendern zu helfen, von unserer fortschrittlichen AQC-Technologie innerhalb ihrer Medienaustausch-Workflows zu profitieren.«

Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, innovative Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen der Medienbranche gerecht werden. Durch die Kombination ihrer Expertise ermöglichen es Dimetis und Qscan Medienunternehmen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, die Qualität ihrer Inhalte zu verbessern und außergewöhnliche Seherlebnisse zu bieten.

Über Dimetis

Dimetis bietet Lösungen zur Automatisierung von Medien-Workflows an, die es Sendeanstalten, Dienstleistern und Produzenten von Inhalten ermöglichen, ihre Abläufe zu rationalisieren, ihre Ressourcen zu optimieren und hochwertige Inhalte zu liefern. Die umfassende Suite von Softwarelösungen des Unternehmens deckt die gesamte Medienwertschöpfungskette ab, von der Erfassung und Verwaltung von Inhalten bis hin zur Verteilung und Bereitstellung als Datei oder Live-Inhalte.

Über Qscan.io

Qscan bietet Software für die automatische Qualitätskontrolle (AQC) in der Medien- und Unterhaltungsindustrie. Lösungen von Qscan ermöglichen es Medienunternehmen, ihre Qualitätskontrollprozesse zu automatisieren, die Einhaltung von Industriestandards zu gewährleisten und hochwertige Inhalte zuverlässig zu liefern.