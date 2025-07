Schwarz Gruppe und DFL steigen bei Dyn ein

Die neuen Partner sollen die Weiterentwicklung des nationalen Angebots, den Aufbau neuer Geschäftsfelder und eine Internationalisierung des Geschäftsmodells ermöglichen. Axel Springer SE und Christian Seifert bleiben Gesellschafter.

Dyn Media, das im Jahr 2022 von Christian Seifert gegründete und von Axel Springer SE von Beginn an mitentwickelte Sport-Streaming-Unternehmen, weitet seinen Gesellschafterkreis aus: Die Unternehmen der Schwarz Gruppe sowie die DFL haben eine Einigung über die Beteiligung an dem Unternehmen im Zuge einer Kapitalerhöhung erzielt. Das Engagement der Schwarz Gruppe beläuft sich auf einen Anteil von rund 42,5%. Ein Anteil in gleicher Höhe verbleibt bei Axel Springer. Die DFL hält künftig einen Anteil von rund 6,5 %. Drittgrößter Gesellschafter ist somit Gründer Christian Seifert mit rund 9%. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Die Beteiligung der neuen Gesellschafter eröffnet Dyn Media vielfältige Wachstumschancen – etwa den Erwerb weiterer Sportrechte für den deutschen Markt, die Weiterentwicklung der technischen Plattform und ihrer eigenentwickelten Komponenten, sowie den Ausbau der Angebote für Ligen, Verbände und Marken in und auch außerhalb Deutschlands. Gleichzeitig profitieren sowohl die Unternehmen der Schwarz Gruppe als auch die DFL von der Innovationskraft und Umsetzungskompetenz von Dyn bei der Entwicklung zukunftsfähiger Medienlösungen und den praktischen Erfahrungen im Sendebetrieb eines der innovativsten europäischen Streaming-Produkte im Sportumfeld.

Ende Oktober 2024 hatte Dyn Media einen strukturierten Beteiligungsprozess gestartet, mit dem Ziel, durch den Einstieg strategischer Partner das Wachstum zu beschleunigen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Der heutige Vertragsabschluss markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Weiterentwicklung des Unternehmens.

Seit dem Start der Live-Übertragungen im August 2023 hat Dyn Media über 6.000 nationale und internationale Spiele in den fünf Sportarten Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey übertragen und mit den durch Dyn eigenproduzierten TV-Bildern eine kumulierte TV-Reichweite von über 850 Millionen Zuschauern erzielt. Die Plattform wurde im Herbst 2024 bei den Sport Pro Awards in Madrid als »Best New Platform« ausgezeichnet.

Christian Seifert, Gründer von Dyn Media, sagt: »Die unternehmerische Beteiligung von Branchen-Champions wie den Unternehmen der Schwarz Gruppe sowie der DFL zusätzlich zum bestehenden Engagement von Axel Springer bereitet den Weg für das weitere Wachstum von Dyn Media. Gleichzeitig ist es eine Bestätigung unserer Strategie, durch technologisch innovative Medienkonzepte Sport-Fans auf eine neue Art und Weise anzusprechen. Die dem Unternehmen zufließenden Mittel ermöglichen den Ausbau des bestehenden nationalen Angebots und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder wie den Zuschnitt unserer innovativen Medienplattform für Drittparteien sowie eine mögliche Internationalisierung unseres Konzepts.«

Claudius Senst, Chief Operating Officer Axel Springer SE, betont: »Für Axel Springer war der frühzeitige Einstieg und aktive Aufbau von Dyn Media eine logische Konsequenz aus einer unserer journalistischen Kernkompetenzen: der Sportberichterstattung. Jetzt treten wir in die nächste Phase der Weiterentwicklung der Marke ein. Unsere neuen Partner passen perfekt zu unserer Vision von Dyn als innovatives, reichweitenstarkes und ausgezeichnet zu vermarktendes Bewegtbild-Angebot für Fans.«

Marc Hohenberg, Geschäftsführer Sportmarketing & Cross Business in der Schwarz Gruppe, erläutert: »Die Unternehmen der Schwarz Gruppe engagieren sich als verlässlicher Partner bereits international, national und regional im Handball, Fußball, Radsport und Eishockey. Von der Produktion über den Handel bis hin zu Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung unterstützen wir mit innovativen Lösungen für die Herausforderungen von morgen. Als strategischer Partner helfen wir Dyn Media mit unseren digitalen Lösungen dabei, seine Ziele zu erreichen und bieten gleichzeitig unseren Kunden und den Fans gemeinsam eine innovative Sportstreaming-Plattform. Die Zusammenarbeit mit Dyn Media, Axel Springer und der DFL vereint die idealen Expertisen, um das Bewegtbild-Angebot in Deutschland zukunftsfähig weiterzuentwickeln und die positiven Werte des Sports in alle Teile der Gesellschaft zu bringen.«

Steffen Merkel, Geschäftsführer DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, bilanziert: »Die weltweiten Medienmärkte verändern sich genauso wie das Nutzungsverhalten. Die Steigerung der Erlöse bei der nationalen Medienrechte-Ausschreibung sichert eine gute wirtschaftliche Perspektive für die nächsten Jahre. Zusätzlich zu verlässlichen Medienpartnerschaften gehört es zugleich zur unternehmerischen Strategie und Verantwortung der DFL, auch neue Vermarktungsoptionen für die Bundesliga und 2. Bundesliga zu prüfen. Durch die Beteiligung an Dyn Media verfügen wir nun als Gesellschafter über direkten Zugang zu einem Unternehmen, von dessen Expertise und moderner technischer Lösung insbesondere für die Erstellung und Distribution von Medienprodukten wir überzeugt sind.«