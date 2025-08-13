Wird Arri verkauft?

Aktuell gibt es etliche Berichte, die einen möglichen Verkauf von Arri thematisieren.

Verschiedene Medien berichten aktuell darüber, dass Arri derzeit auf der Suche nach Investoren sei und auch ein kompletter Verkauf im Raum stehe. Grundlage dieser Spekulationen ist ein Bericht bei Bloomberg, dem zufolge Arri eine Reihe strategischer Optionen evaluiert, darunter den Verkauf einer Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung. Die Gespräche befänden aber noch in einem frühen Stadium.

Arri kommentiert die Spekulationen nicht.

Tatsache ist, dass der Hersteller bereits seit vielen Monaten immer wieder im Fokus von Gerüchten steht und bereits im vergangenen Jahr auch etliche Mitarbeitende freigestellt hat. Der Streik der Drehbuchautor_innen und Schauspieler_innen, die vielerorts schleppende Nachfrage in der Filmbranche nach neuem Equipment – all das waren Entwicklungen, die nicht nur Arri zu schaffen gemacht haben.

Bei der IBC wird Arri übrigens nicht mit einem eigenen Stand vertreten sein, sondern seine Produkte mit Partnern präsentieren.