News: Kurz und knackig – KW 33/2025
Arri: Nicht nur die Tochter. Kathrein: SE insolvent. ARD/ZDF: Digitales und echtes Leben. ZDF: Aus für SD. Hollywood: Schutz vor KI-Kopisten.
Unternehmen
|Arri verkaufte den erst 2022 von Osram übernommenen italienischen Spezialisten für Profi-Lichtsysteme an den chinesischen Wettbewerber EK Inc. Der Verkaufspreis wurde nicht genannt.
|Nachdem im Juni die Schließung der Werke Stephanskirchen und Brannenburg bekannt wurde berichtet Bloomberg nun über einen möglichen Teil- oder Gesamtverkauf des 1917 gegründeten Traditionsunternehmens. Dazu suche das Management Berater. Hinsichtlich einer Umstrukturierung werde Arri von AlixPartners beraten.
|Nach der Rettung der Antennen-Tochter vor der Insolvenz und einer umfangreichen Umstrukturierung 2023 wurde die vorläufige Insolvenz über die Mutterfirma Kathrein SE angeordnet und RA Michael Verken (München) als Insolvenzverwalter eingesetzt.
|Steht Googles Webbrowser vor dem Verkauf? Die KI-Suchmaschine Perplexity AI habe laut eigener Meldung unaufgefordert 34,5 Mrd. $ geboten. Wie das mit 1 Mrd. $ finanzierte drei Jahre alte Startup den Deal finanzieren will, bleibt offen.
Broadcast
Streaming, Internet
|Der Streamer von P7S1 legte im Juli nach eigener Angabe mit 9,1 Mio. Zuschauern bei der Nettoreichweite 70,3% zu und erreichte eine Fast-Verdopplung der VoD-Nutzung um 96% zum Vormonat.
|Laut den US-Medienforschern haben die sechs weltgrößten Streamer ihre Originals im Bereich Scripted TV von 318 auf 242, Prime sogar um die Hälfte, reduziert.
Radio, Audio
Künstliche Intelligenz
Märkte, Studien, Statistiken
Standards
Recht & Gesetz
Internationales
|Weil sich Apple weigert, die Online-Plattform X und den KI Chatbot Grok im App Store zu listen, droht Elon Musk dem Konzern mit einer Klage. Apple wolle seinen Partner OpenAI schützen und biete nur dessen ChatGPT im Store an.
|Der gezielte Angriff der israelischen Armee auf eine Gruppe des Senders Al Jazeera im Gazastreifen forderte laut dem Sender drei Tote. Israels Militär behauptet, einer des der Opfer habe eine Terrorzelle von Hamas geleitet.
Personalia
|Seit dem Ausscheiden von Andreas Bartl führt Nicole Glatzmaier den Sender kommissarisch. Gegen Jahresende soll Thorsten Braun übernehmen. Er ist seit Januar 2024 Chief Marketing, Brand & Consumer Products Officer bei RTL.
|Peter MacAvock, langjähriger Executive Director und zuletzt Vorsitzender des Steering Boards des DVB Projekts, stieg in den Beirat des Service List Registry ein. Diese Plattform betreibt ein Online-Verzeichnis audiovisueller Mediendienste.
