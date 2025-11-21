Rise Awards 2025 vergeben

Die Rise Awards 2025 würdigen die Leistungen und Fähigkeiten außergewöhnlicher Frauen im Broadcast- und Medienbereich. Sie wurden am 18. November in London vergeben.

Rise ist eine Organisation, die sich für die Förderung der Geschlechtervielfalt in der Broadcast- und Medientechnikbranche einsetzt. Die alljährliche Vergabe der Rise Awards ist einer der Höhepunkte für den Verband. In diesem Jahr fand die Veranstaltung im Troxy Theater statt.

Alexandra Maier von CGI, die europäische Vorsitzende des Verbands, sagt über den Event: »Es war das erste Mal, dass ich eine internationale Jurykategorie geleitet habe, was für mich eine große Ehre und Freude zugleich war. Nochmals vielen Dank an meine Jurymitglieder. Von so vielen talentierten, motivierten Frauen aus der Welt der Rundfunk- und Medientechnologie umgeben zu sein, war unglaublich inspirierend. Es hat etwas Kraftvolles, in einem Raum zu sein, in dem Ehrgeiz, Kreativität und echte gegenseitige Unterstützung so natürlich nebeneinander existieren.«

Preisträgerinnen