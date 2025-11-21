Rise Awards 2025 vergeben
Die Rise Awards 2025 würdigen die Leistungen und Fähigkeiten außergewöhnlicher Frauen im Broadcast- und Medienbereich. Sie wurden am 18. November in London vergeben.
Rise ist eine Organisation, die sich für die Förderung der Geschlechtervielfalt in der Broadcast- und Medientechnikbranche einsetzt. Die alljährliche Vergabe der Rise Awards ist einer der Höhepunkte für den Verband. In diesem Jahr fand die Veranstaltung im Troxy Theater statt.
Alexandra Maier von CGI, die europäische Vorsitzende des Verbands, sagt über den Event: »Es war das erste Mal, dass ich eine internationale Jurykategorie geleitet habe, was für mich eine große Ehre und Freude zugleich war. Nochmals vielen Dank an meine Jurymitglieder. Von so vielen talentierten, motivierten Frauen aus der Welt der Rundfunk- und Medientechnologie umgeben zu sein, war unglaublich inspirierend. Es hat etwas Kraftvolles, in einem Raum zu sein, in dem Ehrgeiz, Kreativität und echte gegenseitige Unterstützung so natürlich nebeneinander existieren.«
Preisträgerinnen
- Women of the Year, sponsored by Zixi: Sue Farrell
- Special Recognition Award: Nicki Fisher
- Business Leader, sponsored by IBC: Liz McParland, Globecast
- Business Operations, sponsored by Encompass: Laura Martín Moralejo, Warner Bros. Discovery,
- Company Award for Investment in Women, sponsored by Ross Video: Channel 4
- Influencer, sponsored by Disguise: Mirusha Jegatheeswaran, ITV
- Marketing, sponsored by DCE Agency: Margot Ouali, Appear
- Product Innovation, sponsored by Clear-Com: Regina Poniridis – Caretta Research
- Product Support Engineer, sponsored by appear: Brittany Shoemake, Warner Bros. Discovery
- Project Management Or Delivery, Vendor/ Service Provider, sponsored by Warner Bros. Discovery: Jane Lavineway, Irdeto
- Project Management Or Delivery, End User, sponsored by Globecast: Sarah Thornley – Sky UK
- R&D Engineer, sponsored by AWS: Shufei He – Irdeto
- Rising Star, sponsored by RedBee: Patrycja Foltynowicz, Limitless Broadcast und Sreekala Kallidil, Irdeto
- Sales, sponsored by Fonn Group: Juliet Bayliss, Globecast
- Student/Apprentice, sponsored by SMPTE: Juliette Maes, Media Distillery
- Technical Operations, sponsored by Vizrt: Jayne Hilton, Globecast
- Advocate, sponsored by Techex: Levant Ozparlak, Irdeto und Scott Kerr, Sky