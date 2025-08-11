Die Nominierungsphase für die Rise Awards 2025 geht in die letzte Runde.

Noch bis zum 22. August ist es möglich, eine inspirierende Frau oder ein Team aus dem Bereich Broadcast und Media Technology zu nominieren.

Die Rise Awards würdigen die Leistungen und Fähigkeiten außergewöhnlicher Frauen im Broadcast- und Medienbereich. Mit Kategorien aus den Bereichen Betrieb, Technik, Marketing, Projektmanagement und mehr rücken die Awards Vorreiterinnen der gesamten Branche ins Rampenlicht. Die Rise Community ruft dazu auf, diese Chance zu nutzen und die Talente zu würdigen, die die Zukunft gestalten werden.

Im vergangenen Jahr wurde Dagmar Driesnack, langjährige IRT-Mitarbeiterin und nun bei Appear beschäftigt, mit dem R&D Engineering Award ausgezeichnet.