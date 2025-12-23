25 Jahre Camgaroo Award

Die Ausschreibung für die Jubiläumsausgabe 2026 hat begonnen.

Der Camgaroo Award feiert 2026 sein 25-jähriges Bestehen. Ab sofort sind Einreichungen für Nachwuchs- und Independent-Filmemacherinnen und -Filmemacher möglich, Einsendeschluss ist der 10. März 2026. Die festliche Preisverleihung findet Ende April in München statt.

Seit 25 Jahren zeichnet der Camgaroo Award innovative, mutige oder gesellschaftlich relevante Filmprojekte aus. Jährlich werden rund 300 bis 400 Beiträge eingereicht. Die Plattform richtet sich an Nachwuchstalente und Independent-Filmemacher und -Filmemacherinnen, die ihre Geschichten frei von kommerziellen Zwängen erzählen. Sie bietet den Filmschaffenden eine Bühne zur Präsentation ihrer Werke vor einer professionellen Jury und einem filmaffinen Publikum.

Gabriele Lechner, Gründerin und Festivalleiterin: »Wir erwarten auch im Jubiläumsjahr wieder zahlreiche innovative Filme, die uns begeistern und denen wir eine Chance bieten können. Dass es in Deutschland viele außergewöhnliche Filmtalente gibt, das zeigt der Camgaroo Award jedes Jahr aufs Neue.«

Teilnahme und Kategorien

Die Ausschreibung ist ab sofort geöffnet. Die Einreichung erfolgt online über camgaroo.com und die Mediathek filmrebell.tv. Bewertet werden Projekte in mehreren Kategorien:

U18 – Nachwuchsfilm / auch für Schulen offen

Kurzfilme in drei Genres: Emotionen, Action/Sci-Fi, Spaß/Comedy

Sonderpreis »Liebe, Glaube, Hoffnung« für sozial und emotional relevante Themen

Sonderpreis »Filmprojekte mit Einsatz von KI«

Dokumentarfilm

Spielfilm

Preisverleihung Camgaroo Film Summit

Die Moderatorin Tina Kaiser stellt die Nominierten und ihre Filme im April auf der Camgaroo Award Night live auf der Bühne vor.

Anschließend zeichnen die Jurymitglieder die Gewinner jeder Kategorie aus und übergeben den Camgaroo Award sowie wertvolle Preise der Partnerfirmen. Tagsüber bietet der Camgaroo Film Summit Workshops, Masterclasses und Panels zur Weiterbildung und zum Netzwerken.

Über die Camgaroo-Mediathek filmrebell.tv können sich Interessierte registrieren und mehr als 1.000 nominierte Filme kostenlos ansehen.

Der Camgaroo Award wird gefördert vom FFF Bayern und der Landeshauptstadt München / Kreativ München.

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.camgaroo.com