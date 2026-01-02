EVS sichert sich Millionenauftrag von US-Unternehmen

Der Deal beläuft sich auf ein Auftragsvolumen von über 15 Millionen US-Dollar.

Im Rahmen der Vereinbarung wird der Kunde, den EVS nicht näher benannte, eine Reihe von EVS-Lösungen einsetzen, um ausgewählte Produktions-, Ingest- und Media-Management-Workflows zu verbessern und zu modernisieren. Der US-Kunde will effizienter werden und gleichzeitig die Produktionsanforderungen sowohl für Live- als auch für Non-Live-Content-Umgebungen besser erfüllen.

Die Vereinbarung beinhaltet zudem langfristigen Support und Services von EVS.

Der Kunde ist über mehrere Content-Plattformen und Märkte hinweg tätig und investiert in Technologielösungen, die effiziente, flexible und zukunftssichere Produktionsabläufe ermöglichen, so EVS.