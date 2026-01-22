Broadcast Solutions: Neue Unit bündelt Kompetenzen

Broadcast Solutions hat seine Standorte in Frankfurt und Monheim unter dem Dach »Broadcast Solutions Connect« zusammengeführt. Im Video liefern Martin Schwöri und Bernhard Steinhoff Infos dazu.

Mit der Broadcast Solutions Connect GmbH bündelt Broadcast Solutions sein Know-how für Workflow- und Systemplanung. Die neue Einheit bietet Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen für die Medienindustrie. Sie entsteht aus der Verschmelzung von Thum + Mahr GmbH und Broadcast Solutions Produkte und Service GmbH. Der Zusammenschluss ermöglicht es, Synergien auszubauen und gemeinsame Ressourcen effizienter zu nutzen. Bernhard Steinhoff, vormals COO von Thum + Mahr, sowie Martin Schwöri, vormals COO von Broadcast Solutions Produkte und Service, fungieren nun als COOs der Broadcast Solutions Connect GmbH.

Die beiden erläuterten während der Hamburg Open die Ziele der neuen Unit.

»Wir haben festgestellt, dass es Sinn ergibt, uns anzunähern, damit wir aus einer Hand das Portfolio anbieten können«, so die Einschätzung von Schwöri und Steinhoff.

Während in Frankfurt die Videopostproduktion im Fokus steht, konzentriert sich Monheim auf Newsroom- und Audioproduktion. Diese Kombination stößt bei Kunden auf großes Interesse, da sie Gesamlösungen aus einer Hand ermöglicht.

Das 20köpfige Unternehmen setzt künftig verstärkt auf Dienstleistungen und Beratung.