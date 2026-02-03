Audiotonix übernimmt Wisycom, Austrian Audio, DPA Microphones

Die Behörden müssen die Akquisition noch genehmigen, der Deal soll aber schon im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.

Audiotonix hat die Übernahme von drei Mikrofonherstellern und Wireless-Audio-Spezialisten bekannt gegeben: DPA Microphones, Wisycom und Austrian Audio.

DPA Microphones aus Dänemark blickt auf mehr als sechs Jahrzehnte erstklassiger Mikrofonentwicklung zurück. Das Unternehmen fertigt Mikrofone mit außergewöhnlicher Klangqualität, Konsistenz und Langlebigkeit für professionelle Märkte wie Live-Sound, Theater, Film und Festinstallationen.

Wisycom aus Italien ist weltweit führend in der Entwicklung und Fertigung fortschrittlicher Wireless-Audio-Lösungen. Das Unternehmen bietet Spitzentechnologie für anspruchsvolle HF-Herausforderungen in Broadcast, Live-Events, Corporate und Location Sound.

Austrian Audio mit Sitz in Wien entwickelt zuverlässige und innovative Mikrofone, Kopfhörer und Audio-Tools bei gleichzeitiger Verbundenheit mit dem akustischen Erbe der Marke.

Alle drei Marken ergänzen das wachsende Audiotonix-Portfolio führender Audio-Technologieunternehmen, zu dem bereits Allen & Heath, Calrec, DiGiCo, DiGiGrid, Fourier Audio, Group One Limited, Harrison, JH Audio, KLANG:technologies, Slate Digital, Solid State Logic, Sonible und Sound Devices gehören.

»Mit unserer Entwicklungsarbeit bei Sound Devices ergibt es technologisch Sinn, Wisycom ins Team zu holen. Der nächste logische Schritt ist, näher an den Performer heranzurücken – mit Mikrofonen. DPA als Premium-Marke ist die ultimative Wahl. Austrian Audio mit jahrzehntelanger Erfahrung in Mikrofon- und Headset-Design hat enormes Potenzial und wird unser bestehendes und zukünftiges Portfolio ideal ergänzen«, erklärt James Gordon, CEO von Audiotonix.

Kalle Hvidt Nielsen, CEO von DPA Microphones, ergänzt: »DPA Microphones, Wisycom und Austrian Audio sind Premium-Marken mit starkem und visionärem Produktangebot. Wir teilen viele Location-Sound-Profis mit Sound Devices, die auf erstklassige Audioqualität und höchste Zuverlässigkeit angewiesen sind. Durch den Beitritt zu Audiotonix erhalten wir die Möglichkeit, anspruchsvollen, qualitätsbewussten Kunden noch umfassendere Premium-Lösungen anzubieten. Die Synergie zwischen den Marken erhöht die Kapazität der Gruppe, allen professionellen Kunden mit höchsten Ansprüchen erhebliche Vorteile zu bieten.«