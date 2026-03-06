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Neue Technik, anderer Look

film-tv-video.de hat den Systemwechsel vollzogen und erscheint nun mit neuem Look.
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Neue Technik, anderer Look.

Der Systemwechsel bei film-tv-video.de ist vollzogen, Web-Plattform und Newsletter erscheinen ab sofort im neuen Look.

Die Web-Oberfläche haben wir klar strukturiert – und unter der Haube haben Sie weiterhin Zugriff auf über 18.000 Artikel und die dazugehörigen Bilder.

Wie bei jedem Technikwechsel kann es an der einen oder anderen Stelle noch etwas knarzen, und einige kleinere Baustellen haben wir noch – aber das wird sich in den kommenden Wochen einspielen. Wir bitten um Verständnis. 

Wir hoffen, dass Ihnen unser neues Erscheinungsbild so gut gefällt wie uns – und freuen uns über Ihr Feedback.

Team film-tv-video.de 

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