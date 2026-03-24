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Grass Valley: Hybrider IP-Production-Hub

Die Partnerschaft von Grass Valley und Tab M Solutions soll native 2110-Kameras und eine optimierte Infrastruktur für die Football- und Basketballproduktion vereinen.
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Fünf Grass Valley LDX 150 Kameras bilden das Herzstück.

Die Installation wurde rechtzeitig vor der Football-Saison 2025 fertiggestellt und unterstützt primär die Videoboard-Produktionen für Football und Basketball sowie sekundär die Übertragungen auf Big Ten+.

Hybrid-Architektur als strategischer Übergang

Das Projekt stellte Grass Valley und Tab M Solutions vor besondere Herausforderungen: Die vollständig neue Broadcast-Infrastruktur musste in einem bestehenden Gebäude mit begrenztem Platzangebot und thermischen Einschränkungen realisiert werden. Tab M Solutions entwickelte daher eine hybride SMPTE ST 2110/SDI-Architektur, die es dem Team ermöglicht, vertraute SDI-Workflows beizubehalten und gleichzeitig dort auf IP zu setzen, wo es infrastrukturelle Effizienz und Skalierbarkeit bringt.

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Game-Day-Produktionen sollten verbessert werden.

Natives 2110 eliminiert traditionelle Hardware

Herzstück des Deployments sind fünf Grass Valley LDX 150 Kameras mit Super-Slow-Motion-Lizenzen, ein LDX 135 RF Wireless-System sowie ein CCS-ONE Kamera-Control-Server. Die LDX 150 Kameras sind nativ über ST 2110 angebunden – klassische Baseband-CCUs entfallen damit vollständig. Stattdessen werden die Kameras direkt mit dem zentralen IP-Switch verbunden. Der CCS-ONE-Server übernimmt Shading und Remote-Monitoring zentral. Das Ergebnis: deutlich reduzierter Rack-Platzbedarf, geringere Wärmelast und vereinfachte Integration in den bestehenden Kontrollraum.

©Grass ValleyFundament für langfristiges Wachstum

»Unser Ziel war es, unsere Game-Day-Produktion zu verbessern und Fighting Illini Productions langfristig zukunftsfähig aufzustellen«, so Derryl Myles, Associate Director of Athletics bei Fighting Illini Productions & Technology. »Die hybride Architektur erlaubt es uns, IP gezielt einzusetzen und gleichzeitig vertraute Workflows beizubehalten.«

Phase 1 legt das technische Fundament für die langfristige Produktionsstrategie der University of Illinois. Weitere Ausbaustufen sind bereits geplant. »Fighting Illini verfügt jetzt über eine Infrastruktur, die die Anforderungen von heute erfüllt und gleichzeitig die Skalierbarkeit und Flexibilität für die Herausforderungen von morgen bietet«, sagt Greg Doggett, VP of Sales NAM Sports bei Grass Valley.

Grass ValleyLDX 150
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