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Pharos erweitert die Geschäftsführung

Andreas Mummert wurde zum Jahresbeginn in die Geschäftsführung der Media Services GmbH berufen und verantwortet das operative Geschäft von Pharos. Josef Reidinger ist zum 1. April dieses Jahres aus der Geschäftsführung ausgeschieden.

Josef Reidinger widmet sich weiterhin gezielt dem Bereich Sales und Kundenpflege, nachdem er in den vergangenen Monaten die Übergabe der operativen Verantwortung an Andreas Mummert begleitet hat. Christian Ehrling wird weiterhin die kaufmännischen und technischen Bereiche sowie Software verantworten.

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Andreas Mummert.

Andreas Mummert ist seit vielen Jahren Teil von Pharos und verantwortet als Leiter Picture Postproduktion alle angegliederten Bereiche am Standort München. Sein beruflicher Weg führte ihn über unterschiedliche Stationen in Technik, Produktion und Medienunternehmen in die Postproduktion. Er kennt das Unternehmen und die Branche von Grund auf und sagt: »Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir unser Gesellschafter, das Team und die Geschäftsführung entgegenbringen. Ich bin nicht über einen geradlinigen Weg in diese Rolle gekommen – und genau das prägt meine Arbeit. Ich habe in unterschiedlichen Bereichen gelernt, Verantwortung übernommen und mich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Vertrauen, partnerschaftliches Arbeiten und Verlässlichkeit – gegenüber unseren Kunden und Kundinnen wie im Team – sind für mich zentrale Werte und zeichnen insbesondere auch die Kultur der Pharos aus.«

Zugleich erfolgt dieser Schritt in einer Phase tiefgreifender Veränderungen in der Filmbranche. Technologische Entwicklungen und strukturelle Verschiebungen prägen den Markt nachhaltig. Pharos stelle sich dieser Entwicklung bewusst und werde die eigene Position kontinuierlich weiterentwickeln, so das Unternehmen.

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Christian Ehrling, Andreas Mummert und Josef Reidinger.

Josef Reidinger, langjähriger Geschäftsführer von Pharos, sagt: »Andi verbindet fachliche Tiefe mit einer sehr klaren, pragmatischen Art der Zusammenarbeit. Er kennt das Unternehmen und die Realität der Projekte – genau das macht ihn zur richtigen Besetzung für diese Aufgabe. Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Position.«

Stefan Laucher.

Christian Ehrling ergänzt: »Mit Andi haben wir jemanden an Bord, der die kreative und technische Seite von Pharos gleichermaßen versteht. Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Arbeit.«

Stefan Laucher betont: »Seit dem Erwerb der Pharos kenne ich Andi und schätze ihn für seine Aufrichtigkeit, seine Kompetenz, seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und im Interesse der Kunden und Kundinnen die Extra-Meile zu gehen. In einer Zeit tiefgreifender Veränderungen ist Andi die Idealbesetzung, um gemeinsam mit ihm und dem Team die Zukunft der Pharos zu gestalten und unsere Strategie umzusetzen. Es ist mir eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten.«

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