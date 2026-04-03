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Grass Valley und NVP heben LaLiga-Produktion auf neues Level

144 Kameras, natives 4K UHD, simultanes HDR/SDR: NVP setzt mit Grass-Valley-Technologie neue Maßstäbe für die Live-Produktion des spanischen Profifußballs.
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NVP setzt 144 Grass-Valley-Kameras für die LaLiga-Produktionen ein.

Grass Valley hat gemeinsam mit dem europäischen Sportproduktionsdienstleister NVP ein umfangreiches Kamera-Deployment für die LaLiga-Übertragungen abgeschlossen. Das System umfasst 144 Kameras der Typen LDX 135 und LDX 150, die in insgesamt 15 OB-Trucks zum Einsatz kommen – sieben davon für die erste Division LaLiga EA Sports, acht für die remote-optimierten Produktionen der zweiten Liga LaLiga Hypermotion.

Die Kameras liefern native 4K-UHD-Bilder; die LDX-150-Systeme ergänzen das Setup um natives 4K-UHD-Highspeed-Material für Slow-Motion-Replays. Parallel ermöglicht die Infrastruktur simultane UHD-HDR- und HD-SDR-Produktion. Für Remote-Szenarien sorgt JPEG XS direkt aus dem Kamerakopf für bandbreiteneffiziente Übertragung. Die hybride Konnektivität via SDI und NativeIP sowie ein flexibles À-la-carte-Lizenzmodell – etwa für Super-Slow-Motion – erlauben es NVP, Kapazitäten bedarfsgerecht zu skalieren.

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Mit dem System produziert NVP künftig mehr als 760 Partien pro Saison. Die gesamte Hardware wurde laut Grass Valley innerhalb eines eng gesteckten Zeitfensters geliefert und installiert – noch vor dem Saisonstart. Als Systemintegrator war Video Progetti S.r.l. beteiligt.

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