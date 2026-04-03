Grass Valley und NVP heben LaLiga-Produktion auf neues Level

Grass Valley hat gemeinsam mit dem europäischen Sportproduktionsdienstleister NVP ein umfangreiches Kamera-Deployment für die LaLiga-Übertragungen abgeschlossen. Das System umfasst 144 Kameras der Typen LDX 135 und LDX 150, die in insgesamt 15 OB-Trucks zum Einsatz kommen – sieben davon für die erste Division LaLiga EA Sports, acht für die remote-optimierten Produktionen der zweiten Liga LaLiga Hypermotion.

Die Kameras liefern native 4K-UHD-Bilder; die LDX-150-Systeme ergänzen das Setup um natives 4K-UHD-Highspeed-Material für Slow-Motion-Replays. Parallel ermöglicht die Infrastruktur simultane UHD-HDR- und HD-SDR-Produktion. Für Remote-Szenarien sorgt JPEG XS direkt aus dem Kamerakopf für bandbreiteneffiziente Übertragung. Die hybride Konnektivität via SDI und NativeIP sowie ein flexibles À-la-carte-Lizenzmodell – etwa für Super-Slow-Motion – erlauben es NVP, Kapazitäten bedarfsgerecht zu skalieren.

Mit dem System produziert NVP künftig mehr als 760 Partien pro Saison. Die gesamte Hardware wurde laut Grass Valley innerhalb eines eng gesteckten Zeitfensters geliefert und installiert – noch vor dem Saisonstart. Als Systemintegrator war Video Progetti S.r.l. beteiligt.