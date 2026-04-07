Reuters stellt von Satellit auf IP um

Reuters stellt seine weltweite Live-Nachrichtenverteilung auf neue technische Beine: In Partnerschaft mit TVU Networks migriert die Nachrichtenagentur schrittweise von Satellitenübertragung auf ein Cloud-und IP-basiertes Distributionsmodell. Die erste Region ist bereits in Betrieb, die globale Ausrollung läuft.

»Das technische Fundament bilden TVU MediaHub für Signal-Processing und Routing sowie TVU NOC (Network Operations Center) für Monitoring, Betrieb und Incident Response. Diese Architektur ermöglicht softwaredefinierte Distribution mit Echtzeit-Transparenz, automatischem Failover und dynamischer Skalierung von Cloud-Rechen- und Netzwerkkapazitäten«, so Johannes Heckmann, Senior Solutions Architect bei TVU Networks.

Paul Shen, CEO bei TVU Networks, ergänzt: »Bei der Zusammenarbeit mit Reuters an diesem Projekt geht es darum, einen Wandel in der Art und Weise zu unterstützen, wie Live-Inhalte weltweit verbreitet werden, und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Übergang in das bestehende Betriebsmodell passt.«

Gegenüber Satellit soll die neue Plattform in vier zentralen Punkten punkten: höhere Audio- und Videoqualität, integrierte geografische Redundanz mit automatischem Failover, dynamische Rekonfigurierbarkeit ohne physischen Infrastruktureingriff sowie reduzierte Gesamtbetriebskosten. Wetterbedingte Signalausfälle und die Bandbreitenbegrenzung klassischer Satellitenübertragung gehören damit der Vergangenheit an.

»Diese Migration ermöglicht es uns, beides zu stärken – Zuverlässigkeit und Qualität –, während wir unsere langfristige Distributionsstrategie unterstützen«, erklärt Joseph Delshadian, Director of Content Distribution bei Reuters.

Die Zusammenarbeit ist auf mehrere Jahre angelegt. Eine zweite Projektphase ist bereits in Umsetzung, die zusätzliche Kapazitäten für die gleichzeitige Versorgung mehrerer Abnehmer mit Live-Content bringen soll. Reuters und TVU Networks präsentieren die Plattform mit Live-Demos auf der NAB 2026 in Las Vegas.