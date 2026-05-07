Flying Eye entwickelt KI-Radar für Medien

Das Tempo, mit dem Künstliche Intelligenz derzeit die Medien- und Unterhaltungsindustrie transformiert, ist für viele Marktteilnehmer inzwischen nahezu schwindelerregend. Gleichzeitig wächst die Zahl der verfügbaren KI-Tools täglich. Für Medienhäuser wird es damit zu einer echten Herausforderung, den Überblick über relevante Lösungen, Anbieter und deren Relevanz zu behalten.

Die Flying Eye Managementberatung kennt diese Problematik aus der täglichen Arbeit mit ihren Kunden, denn im Rahmen von Strategie-, Innovations- und Transformationsprojekten in Medienunternehmen gehört es regelmäßig dazu, aktuelle KI-Anwendungen zu ermitteln, zu vergleichen und auf ihre Eignung für den entsprechenden Anwendungsfall zu prüfen.

Dabei stellte sich in letzter Zeit zunehmend dieselbe Erfahrung ein: Kaum war ein Beratungsprojekt abgeschlossen, war die sorgfältig recherchierte Marktübersicht kurze Zeit später überholt. Neue Anbieter, neue Anwendungen und neue technologische Möglichkeiten entstehen in einem Tempo, das klassische Marktanalysen rasch an Aktualität verlieren lässt.

Aus dieser Erfahrung heraus entstand bei Flying Eye die Idee für ein Instrument, das einen laufend aktualisierten Überblick über relevante KI-Lösungen speziell für die Medienbranche ermöglicht. Rainer Kellerhals, der mit seinem Unternehmen Strategy and Technology Consulting For Media auf Technologie-Scouting spezialisiert und Teil des Netzwerks von Flying Eye ist, setzte diese Idee mit dem »KI-Radar für Medien« um.

Strukturierter Überblick über KI entlang der medialen Wertschöpfungskette

Das KI-Radar ist eine interaktive Visualisierung, die verfügbare KI-gestützte Lösungen systematisch entlang der medialen Wertschöpfungskette einordnet. Dazu gehören unter anderem Anwendungen für:

Research and Staffing (Recherche und Personalbesetzung)

Governance and Compliance (Governance und Compliance)

Content Development (Entwicklung von Inhalten)

Content Management and Processing (Verwaltung und Verarbeitung von Inhalten)

Content Editing (Bearbeitung von Inhalten)

Content Delivery and Experiences (Verbreitung von Inhalten und Benutzererfahrungen)

Content Monetization (Monetarisierung von Inhalten)

Audience Monetization (Monetarisierung von Publika)

Jede Lösung wird im Radar als Punkt dargestellt und anhand eines strukturierten Reifegradmodells bewertet. Der Reifegrad ergibt sich aus drei gleichgewichteten Kriterien: der KI-Funktionalität der Lösung, öffentlich bekannten Kundenreferenzen in der Medien- und Unterhaltungsbranche sowie den Fundamentaldaten des anbietenden Unternehmens.

Über verschiedene Filterfunktionen können Lösungen nach Bereichen (z.B. Journalismus), Stufen der Wertschöpfungskette (z.B. Entwicklung von Inhalten), konkreten Anwendungsfällen (z.B. Skript-Erstellung), Referenzkunden (z.B. BBC), Lizenzmodellen (z.B. Open-Source), Bereitstellungsoptionen (z.B. SaaS) und Speicherort der Daten (z.B. innerhalb der EU) ausgewählt und miteinander verglichen werden.

Der Radar ermöglicht zudem eine Filterung nach Anbieterregion. Dabei können Kunden beispielsweise gezielt nach in der EU entwickelten bzw. on premise installierbaren Lösungen filtern, sodass sie Angebote finden, die ihre digitale Souveränität wahren – ein Aspekt, der für viele europäische Medienorganisationen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Orientierung in einem dynamischen Innovationsumfeld

Der KI-Radar für Medien wird von Flying Eye im Rahmen seiner KI-Beratungsprojekte genutzt, um gemeinsam mit Kunden Entwicklungen im KI-Markt zu analysieren, relevante Lösungen zu identifizieren und strategische Entscheidungen fundiert vorzubereiten. Die Datenbasis für das Tool wird mittels KI-gestützter Agenten regelmäßig aktualisiert und von unseren KI-Experten redaktionell bearbeitet, bevor sie im Tool angezeigt werden. So werden die enthaltenen Informationen kontinuierlich aktualisiert und bleiben stets auf dem neuesten Stand.

Mit dem KI-Radar schaffen Flying Eye und Strategy and Technology Consulting For Media eine strukturierte Orientierungshilfe in einer sich schnell entwickelnden Technologielandschaft. Mit begleitenden Beratungsangeboten unterstützen sie Medienunternehmen dabei, Chancen von KI besser zu verstehen und zu nutzen: Im Rahmen des Ansatzes »KI-Evolution« entwickeln sie für Kunden aus der Medienbranche eine Roadmap zum gezielten KI-Einsatz in Prozessen und Produkten; dabei wird KI zur Effizienzsteigerung und Produktinnovation genutzt. Mit dem Ansatz »KI-Revolution« konzipieren sie für Medienunternehmen, die sich mittels KI »neu erfinden« möchten, ein KI‑gestütztes künftiges Produktportfolio und Betriebsmodell. Beide Ansätze lassen sich kombinieren, um kurzfristig Business Value zu generieren und eine Vision für die Zukunft des Medienunternehmens im KI-Zeitalter zu entwickeln.

Weitere Informationen zum KI-Radar und zu den Beratungsangeboten finden Sie unter www.flyingeye.de/ki-radar-fuer-medien und www.strategyandtechnologyformedia.com/ai-in-media-radar.