Anzeige
Kurz und knackig – KW 20/2026
Sparzwang: MDR streicht nicht nur »Tatort« und »Polizeiruf 110«. Cyberangriffe: 10% betroffen. AVefi: Vernetzte Filmrecherche. Kinobesuch: Asien optimiert die Bilanz 2025. Norwegen: Streaming überholt Linear.
Unternehmen
|Der Ismaninger Radioveranstalter übernahm die vollständigen Anteile an Rock Antenne und Rock Antenne Hamburg vom bisherigen Partner NWZ Funk & Fernsehen (Oldenburg) rückwirkend zum 1.1.2026.
Broadcast
Produktion
|Die ARD sucht wieder Konzepte für Dokus, die »modernen Streaming-Gewohnheiten folgen« für die Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren. Social Media und Distribution sollen bei der Entwicklung mitgedacht werden. Die besten Einreichungen werden während der Leipziger Dokwoche vorgestellt, der Gewinner erhält Bruttoherstellungskosten von 300.000 €. Bewerbungen werden bis zum 3.8. angenommen.
Streaming
|Nach neuem Rekord im April sieht sich der P7S1-Streamer wiederum vor dem Wettbewerber RTL+. Gegenüber dem Vormonat sei die Nettoreichweite nach AGF/GfK-Zahlen um 25,4%, das Nutzungsvolumen um 28,5% angestiegen, wird gemeldet.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|In 82 Märkten wurden 2025 4,98 Mrd. Kinokarten verkauft (+3%). Das wird durch Asien (+10%) erreicht, während der Besuch in Europa um 5% und Lateinamerika um 8% zurückging. Der globale Umsatz stieg um 5% auf 29,56 Mrd. € – das sind jedoch 30% unter dem Schnitt vor der Pandemie. Der Kinobesuch konzentrierte sich auf die Top10 Märkte, die 77% der Besucher und 76% der Bruttoeinnahmen meldeten, so die EU-Medienforschung
|Die neue Recherche-Datenbank »AVefi« verknüpft Daten von Spiel- und Dokumentarfilmen bis hin zu Amateur- und Gebrauchsfilmen aus Archiven und Sammlungen verschiedener Institutionen in einer zentralen, offenen Datenbank über einheitliche Filmidentifikatoren. So entstand eine ausbaufähige Grundlage für Forschung, Lehre und die nachhaltige Nutzung von Metadaten.
|Filme für die Kategorie International Feature Film des 99. Oscar-Wettbewerbs können bis zum 27.7. gemeldet werden. Neben der Auswahl durch German Films können Hauptpreisgewinner von sechs Festivals, darunter Berlin, automatisch teilnehmen. Aufgrund neuer Regeln wird auf der Statuette nicht mehr das Land sondern der Name des Regisseurs bzw. der Regisseurin und der Filmtitel eingraviert.
Radio, Audio
|Nach dem Tages- und Abendprogramm wurden jetzt auch die Morgensendungen für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zwischen 6 und 10 Uhr zusammengelegt. Auch diese Morgensendung wird in Stuttgart produziert.
Märkte, Studien, Statistiken
|Laut »Cybersicherheitsmonitor« des Amtes war 2025 jeder Zehnte in Deutschland von einer Cyberattacke betroffen. 22% der Fälle betreffen Betrug beim Online-Shopping, 14% Fremdzugriffe auf Online-Konten, 13% Betrug beim Banking und 12% Datenklau durch Phishing.
|Das Radio bleibt mit 28,6% (-0,3%) der Hörzeit das meistgenutzte Musikmedium der ab16jährigen in Deutschland. Bezahltes Audio-Streaming behauptete sich auf Platz 2 mit 27,3% (+2,4%). Videostreaming auf YouTube etc. verlor 2% und fiel mit 14,5% auf den Stand von 2022/2023 zurück. Tonträger (CD, Vinyl, Downloads) lagen bei 6%, weit unter dem Maximum von 2022 mit 12%.
Vor Gericht
|Dem südkoreanischen Technikkonzern droht eine Strafe bis zu 15 Mio. $. Popstar Dua Lipa klagte auf Schadensersatz wegen der ungenehmigten und nicht bezahlten Verwendung eines Backstage-Fotos von ihr auf Verpackungen von TV-Geräten.
Internationales
Personalia
Keine Kurz-News mehr verpassen und einfach den Newsletter abonnieren:
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai
SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.
Zürich
20. Mai
Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September
Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September
Anzeige