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Business

Kurz und knackig – KW 20/2026

Sparzwang: MDR streicht nicht nur »Tatort« und »Polizeiruf 110«. Cyberangriffe: 10% betroffen. AVefi: Vernetzte Filmrecherche. Kinobesuch: Asien optimiert die Bilanz 2025. Norwegen: Streaming überholt Linear.
Unternehmen
Trotz des Drucks auf den ShoppingTV-Sektor sieht sich der deutsche Anbieter im Aufwind. Für 2025 wird ein Umsatz von 641,6 Mio. € und ein 14,7%-Plus beim Ebitda gemeldet. Der Wettbewerber Channel21 ging kürzlich in Insolvenz. Die US-Gruppe QVC vermied das durch Chapter 11 des US-Wirtschaftsrechts.
Der Ismaninger Radioveranstalter übernahm die vollständigen Anteile an Rock Antenne und Rock Antenne Hamburg vom bisherigen Partner NWZ Funk & Fernsehen (Oldenburg) rückwirkend zum 1.1.2026.
Broadcast
Der 5G Broadcast-Pilot in Halle wird bis zum 31.5.2028 verlängert. Das entschied die Medienanstalt Sachsen-Anhalt auf Antrag des Sendenetzers. U.a. sind Tests mit dem Modularen Warnsystem (MoWaS) geplant. Bisher wurden u.a. Programmzuführung, Audio‑ und Videocodierung sowie Stabilität, Latenz und Effizienz der Übertragung kontinuierlich getestet und optimiert.
Produktion
Weil die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum 1.1.2025 ausblieb ist der Sender zu massiven Einsparungen gezwungen. Selbst wenn der Beitrag ab 2027 erhöht würde, müssten 190 Mio. € gespart werden; ohne Erhöhung kommen 30 Mio. € dazu. Daher will der Sender drei Jahre lang keine »Tatort«- und »Polizeiruf 110«-Krimis produzieren. Vereinbarte Produktionen sind nicht betroffen.
Unter Sparzwang will der MDR nach drei Jahren die ARD-Federführung des ARD/ZDF Mittagsmagazins im 1. Halbjahr 2027 an den NDR abgeben. 2016 hatten der BR und 2024 der RBB das Magazin aus Kostengründen abgegeben. Auch »MDR um 2« mit TV-Nachrichten aus den drei MDR-Bundesländern wird gestrichen.
Die ARD sucht wieder Konzepte für Dokus, die »modernen Streaming-Gewohnheiten folgen« für die Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren. Social Media und Distribution sollen bei der Entwicklung mitgedacht werden. Die besten Einreichungen werden während der Leipziger Dokwoche vorgestellt, der Gewinner erhält Bruttoherstellungskosten von 300.000 €. Bewerbungen werden bis zum 3.8. angenommen.
Streaming
Nach neuem Rekord im April sieht sich der P7S1-Streamer wiederum vor dem Wettbewerber RTL+. Gegenüber dem Vormonat sei die Nettoreichweite nach AGF/GfK-Zahlen um 25,4%, das Nutzungsvolumen um 28,5% angestiegen, wird gemeldet.
Nach Netflix implementierte auch Prime Video einen Stream mit kurzen Clips mit Blick auf die mobile Nutzung. Damit wurde das bisher für die NBA 2025/26 genutzte Feature wesentlich erweitert. Von jedem Clip gibt es Zugriff auf den betreffenden Titel, auch zur Miete, zum Kauf oder zur Aufnahme in die Watchlist.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
In 82 Märkten wurden 2025 4,98 Mrd. Kinokarten verkauft (+3%). Das wird durch Asien (+10%) erreicht, während der Besuch in Europa um 5% und Lateinamerika um 8% zurückging. Der globale Umsatz stieg um 5% auf 29,56 Mrd. € – das sind jedoch 30% unter dem Schnitt vor der Pandemie. Der Kinobesuch konzentrierte sich auf die Top10 Märkte, die 77% der Besucher und 76% der Bruttoeinnahmen meldeten, so die EU-Medienforschung
Die neue Recherche-Datenbank »AVefi« verknüpft Daten von Spiel- und Dokumentarfilmen bis hin zu Amateur- und Gebrauchsfilmen aus Archiven und Sammlungen verschiedener Institutionen in einer zentralen, offenen Datenbank über einheitliche Filmidentifikatoren. So entstand eine ausbaufähige Grundlage für Forschung, Lehre und die nachhaltige Nutzung von Metadaten.
Zum 36. Mal wurde die Auszeichnung verliehen; in diesem Jahr an sieben Kameraleute und sechs Editoren. Für die Bildgestaltung fiktionaler Werke wurden Fabian Gamper, Frank Griebe und Birgit Bebe Dierken gewürdigt, für Dokus Stefan Neuberger, Simone Friedel und Sven Wettengel. Den Nachwuchspreis erhielt Yunus Cag Köylü.
464 Kinos partizipieren von der neuen Kinoprogrammprämie des Bundes. 7 Mio. € wurden nach einem referenzbasierten Punktesystem ausgeschüttet, das den Umfang deutscher und europäischer Filme und  von Produktionen mit künstlerisch-kreativer Qualität berücksichtigt. 303 Kinos erhalten »Kulturelle Booster« z.B. für Schulveranstaltungen u.a. besondere Aktivitäten.
Filme für die Kategorie International Feature Film des 99. Oscar-Wettbewerbs können bis zum 27.7.  gemeldet werden. Neben der Auswahl durch German Films können Hauptpreisgewinner von sechs Festivals, darunter Berlin, automatisch teilnehmen. Aufgrund neuer Regeln wird auf der Statuette nicht mehr das Land sondern der Name des Regisseurs bzw. der Regisseurin und der Filmtitel eingraviert.
Radio, Audio
Gegen den Vorschlag des zuständigen Ausschusses vergab der Medienrat von Bayerns Medienanstalt DAB+-Sendeplätze in drei Regionen ab 1. Juli und bis 2036 an den Webkanal »Chillout Antenne« von Antenne Bayern. Diese Entscheidung sei wegen der »innovativen Programmgestaltung« erfolgt. Antragsteller »bigFM Bayern« ging leer aus.
Der BR schaltet seinen UKW-Füllsender Oberammergau/Laber mit fünf analogen Programmen am 19. Mai ab. Bayern1, Bayern2, Bayern3, BR Klassik und BR24 sind von diesem Standort über DAB+ sowie benachbarte UKW-Sender zu empfangen. Sparzwänge veranlassen den MDR, die UKW-Verbreitung von Sputnik ab 2027 zu beenden. Die Jugendwelle ist dann nur über digitale Ausspielwege zu hören.
Nach dem Tages- und Abendprogramm wurden jetzt auch die Morgensendungen für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zwischen 6 und 10 Uhr zusammengelegt. Auch diese Morgensendung wird in Stuttgart produziert.
Märkte, Studien, Statistiken
Laut »Cybersicherheitsmonitor« des Amtes war 2025 jeder Zehnte in Deutschland von einer Cyberattacke betroffen. 22% der Fälle betreffen Betrug beim Online-Shopping, 14% Fremdzugriffe auf Online-Konten, 13% Betrug beim Banking und 12% Datenklau durch Phishing.
Das Radio bleibt mit 28,6% (-0,3%) der Hörzeit das meistgenutzte Musikmedium der ab16jährigen in Deutschland. Bezahltes Audio-Streaming behauptete sich auf Platz 2 mit 27,3% (+2,4%). Videostreaming auf YouTube etc. verlor 2% und fiel mit 14,5% auf den Stand von 2022/2023 zurück. Tonträger (CD, Vinyl, Downloads) lagen bei 6%, weit unter dem Maximum von 2022 mit 12%.
Laut dieser Studie von Bauer Media wollen europaweit 96% der Werbetreibenden ihre Budgets für den Audiobereich stabil halten oder erhöhen. 86% bezeichnen Audio als Bestandteil ihrer Mediastrategie. Die Budgets verschieben sich in Kanäle, die Vertrauen, Aufmerksamkeit und messbare Wirkung versprechen. Die Lücke zwischen nachgewiesener Wirkung und Mitteleinsatz schließe sich langsam.
Vor Gericht
Der Telco-Ausstatter verklagte die RTL Group. Vor dem Patentgericht in Mannheim geht es um Streaming-Technologien für MPEG-DASH. Die Klage ist eine Reaktion auf eine Klage gegen die Chinesen, mit der die RTL Group die Nichtigkeit eines Huawei-Patentes erreichen will. Huawei betreibt Klagen gegen Disney und andere Streamer.
Sky Italia klagt gegen Telekom Italia (TIM) und den Sportstreamer DAZN um 1,9 Mrd. €. Zuvor hatte Italiens Wettbewerbsbehörde eine Allianz zur Verbreitung der DAZN-Rechte an der Fußballserie A (2021-2024) über TIM als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht bestraft. 1,1 Mrd. € werden nun für entgangene Gewinne gefordert, weitere 800 Mio. € für Zinsen und Wertminderungen.
Dem südkoreanischen Technikkonzern droht eine Strafe bis zu 15 Mio. $. Popstar Dua Lipa klagte auf Schadensersatz wegen der ungenehmigten und nicht bezahlten Verwendung eines Backstage-Fotos von ihr auf Verpackungen von TV-Geräten.
Internationales
Nachdem Elon Musk einer Vorladung vor ein Gericht in Paris fernblieb wurden gegen ihn und die frühere X-Chefin Linda Yaccarino förmliche Ermittlungen eingeleitet. Der Vorwurf: Algorithmen seien verändert worden, um rechtsextreme Inhalten mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.
55% des TV-Konsums laufen über globale Dienste. Dies sei die schnellste Entwicklung weg vom traditionellen Fernsehen in Skandinavien seit 2017. Der Trend werde durch Online und Socialvideo getrieben, wobei soziale Plattformen über 20% des gesamten Videokonsums in Norwegen abdecken, vor allem unter Jugendlichen.
Die britische Regierung will die TV-Gebühr zur Finanzierung der BBC (derzeit 180£ = 207,45 €) pa auf Haushalte mit Streaming-Verträgen für Netflix etc. ausdehnen. Dies entspreche den sich wandelnden Sehgewohnheiten besser als Abo- oder Werbefinanzierung der BBC.
Pläne der tschechischen Regierung gefährden Unabhängigkeit, finanzielle Stabilität und die Einhaltung europäischen Rechts des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, so der Europäische Senderverbund EBU. Hintergrund ist ein Gesetzentwurf, der die bisherige Gebühr durch Steuern ersetzt, die von politischen Mehrheiten bestimmt werden.
Personalia
Die Münchner Produktionsfirma besetzt den neugeschaffenen Posten des Chief Creative Talent Officer (CCTO) mit Torsten Koch, der die Verbindung zu Filmemachern, Kreativen und Talenten stärken und weiterentwickeln soll. Koch ist seit 1999 bei der Constantin, zuletzt als Marketingchef.
Der Verwaltungsrat bestätigte eine zweite Amtszeit für Nadine Bilke als Programmdirektorin bis Ende April 2032. Die 50jährige war zuvor Chefin von ZDFneo. Für ihre Vorgänger Thomas Bellut und Norbert Himmler war der Job Sprungbrett an die Spitze des Zweiten.
Ab dem 1.7. übernimmt Hans-Martin Schmidt die Hauptabteilung Standortmanagement und Services. Er folgt Thomas Kiermeyer, HA-Leiter Allgemeine Dienste, der in den Ruhestand geht. Der Vertrag von Werner Reuß als Leiter des Programmbereichs Wissen und Bildung wurde bis zu dessen Ruhestand 2030 verlängert.
Die Hamburger Dependance des europäischen Media-Programms leitet Lisa Emer ab dem 1.7. Sie folgt auf Christiane Siemen, die nach 34 Jahren in den Ruhestand geht. Die kaufmännische Geschäftsführung übernimmt Jan Asmus (Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein).
Katrin Burkhardt und der stellvertretende Vorsitzende Cai-Nicolas Ziegler verlassen den Aufsichtsrat des TV-Konzerns; das Gremium wird von neun auf sieben Sitze verkleinert. Zur Hauptversammlung am 20.5. sind die Amtsinhaber Katharina Behrends, Michael Eifler, Thomas Ingelfinger und Simone Sole für eine weitere Amtsperiode vorgeschlagen.

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