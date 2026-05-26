Wireworx und Mevis.tv realisieren 40-Meter-LED-Banner mit Sonderkonstruktion

In der Stuttgarter Mehrzweckhalle SCHARRena wurde die Medientechnik umfassend erneuert. Die SCHARRena befindet sich direkt unter der Untertürkheimer Kurve der MHP-Arena Stuttgart und ist somit Teil des Fußballstadions. Insgesamt fünf großformatige LED-Installationen sorgen künftig für Information, Spielanzeige und Werbeflächen in der Arena. Teil des Projekts war ebenso die Erneuerung der Regietechnik. Die medientechnische Planung übernahm das Medientechnikplanungsbüro Wireworx, während das Systemhaus Mevis.tv die technische Umsetzung durchführte. Zum Einsatz kamen LED-Systeme des Herstellers Unilumin

Das Projekt stellte die Beteiligten sowohl vor technische als auch logistische Herausforderungen. Eine der größten war die Integration eines 40 Meter langen LED-Werbebanners an der Wand, die unter der Untertürkheimer Kurve liegt, die in jeder Ebene Neigungen und Bögen aufweist. Gleichzeitig stand das Projekt unter erheblichem Zeitdruck: Die LED-Systeme wurden kundenspezifisch gefertigt und mussten rechtzeitig zum ersten Bundesliga-Heimspiel des Allianz MTV Stuttgart installiert und in Betrieb genommen werden. Die komplette Projektphase dauerte vier Monate.

Die Installation erweitert die bestehenden medialen Möglichkeiten der Arena deutlich und schafft neue Optionen für Information, Branding sowie Spiel- und Eventinszenierung. Die SCHARRena ist eine der zentralen Veranstaltungsstätten im Stuttgarter NeckarPark und Heimspielstätte des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart, das Amt für Sport und Bewegung (AfSB) der Stadt Stuttgart ist Betreiber der Halle. Neben Volleyball finden dort Veranstaltungen mit Basketball, Fechten, Judo, Turnen, Tanzen sowie Profiboxen statt. Die Halle bietet Platz für bis zu 2.251 Personen.

Fünf LED-Installationen für Information, Spielbetrieb und Werbung

Im Rahmen des Projekts wurden insgesamt fünf LED-Wände installiert.

Zwei großformatige LED-Wände fungieren als Spielanzeigen (Scoreboards) und Medienflächen im Innenraum der Arena. Hier wurde die Unilumin USlim II Serie eingesetzt. Die jeweils ca. 24 m2 großen Displays werden über NovaStar VX1000 Controller aus der Medientechnikregie mit Inhalten gespeist. Für die Spielanzeige ist ein neues Spielstandsystem der Fa. Schauf integriert.

Ein besonderes Highlight der Installation stellt das rund 40 Meter lange LED-Werbebanner dar, das entlang der Hallenwand installiert wurde. Das Display basiert auf Unilumin USK Modulen und bietet insgesamt 40 m2 Fläche. Die Konstruktion wie auch die LED-Elemente mussten die Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3 gewährleisten und so den Anforderungen des Unfallschutzes genügen.

Die Installation der LED Wand stellte die Projektbeteiligten vor besondere konstruktive Herausforderungen: Die Montagewand ist sowohl geneigt als auch gebogen, da sich darüber die Untertürkheimer Kurve der benachbarten MHP Arena befindet. Für die Installation war daher eine speziell entwickelte Abhängekonstruktion erforderlich. Vor der Installation wurden umfassende Messungen zur Ermittlung der Lage des Bewehrungsstahls im Beton durchgeführt, um eine sichere Befestigung der Sonderkonstruktion zu gewährleisten.

Zwei Displays befinden sich in den Eingangsbereichen der Arena und dienen als digitale Willkommens- und Informationstafeln für Besucher. Hier kommen Unilumin USlim II Semi-Outdoor Displays zum Einsatz, die mit jeweils 3 Quadratmetern eine Helligkeit von 3.500 cd/m² erreichen. Die Zuspielung der Inhalte auf die Begrüßungsdisplays erfolgt über NovaStar TU4K Pro Controller, verwaltet werden die Inhalte über das cloudbasierte Content-Management-System NovaStar VNNOX.

Flexible Regie und moderne Infrastruktur

Im Rahmen des Projektes wurde auch eine neue Glasfaserverkabelung verbaut, über die die Daten und Signale übertragen werden. Die neu erstellte Videoregie arbeitet mit einem Roland V-80HD Videomischer.

Dadurch lassen sich Inhalte flexibel auf den unterschiedlichen LED-Flächen darstellen und kombinieren. Die gesamte Video- und Medienregie ist bewusst so ausgelegt, dass die wechselnden Nutzer mit unterschiedlichem, technischen Kenntnisstand die Displays bei Veranstaltungen eigenständig bedienen können. In diesem Umfeld sind keine Medienprofis an den Reglern – daher lag der Fokus von Wireworx bei der Planung auf der Einfachheit der Bedienung der Regie – ohne Kompromisse hinsichtlich Qualität.

LED-Wände sind aufgrund ihres modularen Aufbaus und den daraus resultierenden Netzteil-Kaskaden sehr problematische Lasten für das Stromversorgungsnetz. Um Fehlauslösungen durch hohe Einschaltströme sicher umgehen zu können, wurden moderne elektronische Schutzschaltgeräte, sogenannte ECPDs von Siemens geplant und verbaut. Dieses ermöglichten auch eine nahtlose Integration in das KNX-System der vorhandenen Haustechnik.

Im Rahmen der Installation wurde zusätzlich die bestehende Audioanlage in die neue Videotechnik integriert und mit dem Spielsystem verbunden. Alle LED-Controller sowie der Spielsystemserver sind zentral in der Regie angebunden.

Für zusätzliche Technik Anschlussmöglichkeiten am Spielfeldbereich wurden außerdem drei zusätzliche Mini-Racks installiert. Diese enthalten unter anderem Blackmagic Design SmartView Duo Monitoringlösungen sowie Signalwandler für Glasfaserübertragung, um stabile Signalwege zwischen Spielfeld und Regie über größere Distanzen sicherzustellen.

Präzise Planung und enger Zeitrahmen

Neben der komplexen Sonderkonstruktion für das LED-Banner stellte vor allem der enge Zeitplan eine Herausforderung dar. Die Fertigstellung musste rechtzeitig zum ersten Bundesliga-Heimspiel des Allianz MTV Stuttgart erfolgen. Da die LED-Module speziell für das Projekt gefertigt wurden, war der Transport ursprünglich per Seefracht geplant. Um die Deadline einzuhalten, wurde kurzfristig auf Bahntransport umgestellt. Durch präzise Vorplanung sowie enge Abstimmung zwischen allen Projektpartnern konnte die Installation dennoch fristgerecht realisiert werden.

»Die SCHARRena bietet mit ihren unterschiedlichen Nutzungsszenarien eine spannende Plattform für moderne Visualisierungs-Lösungen. Unsere Aufgabe bestand darin, ein flexibles und zugleich zukunftssicheres System zu planen, das sowohl den Anforderungen des Spielbetriebs als auch von Events gerecht wird«, so Andreas Keinath, Fachplanung Medientechnik, Wireworx.

»Die erfolgreiche Umsetzung zeigt, wie wichtig eine enge Verzahnung von Planung, Konstruktion und Integration ist.«

Auch der ausführende Integrator hebt die Zusammenarbeit hervor: »Das Projekt vereinte mehrere technische Herausforderungen – insbesondere die Sonderkonstruktion für das 40-Meter-Banner und den engen Zeitplan«, erklärt Philipp Strauß, Projektleiter, Mevis.tv. »Durch die strukturierte Planung von Wireworx und die sehr gute Abstimmung aller Gewerke konnten wir die Installation effizient und termingerecht realisieren.«

Aus Herstellersicht unterstreicht Unilumin die Bedeutung solcher Installationen für moderne Arenen: »Sport- und Eventlocations entwickeln sich zunehmend zu digitalen Kommunikationsplattformen«, sagt Vanessa Krohmer, Marketing Managerin, Unilumin. »Mit den installierten LED-Systemen erhält die SCHARRena eine leistungsfähige Infrastruktur für Spielinformationen, Branding und immersive Fan-Erlebnisse.«

Mit der neuen LED-Technik verfügt die SCHARRena nun über eine moderne visuelle Infrastruktur, die sowohl für den professionellen Sportbetrieb als auch für Veranstaltungen und Events flexible Einsatzmöglichkeiten bietet.

Das Projekt, die Technik und die Beteiligten in Kürze

Eingangsbereich

• 2x Unilumin USLim II Semi-Outdoor, 2,5 mm Pixelpitch, inkl. Automatischer Helligkeits-Steuerung bis max. 3.500 cd/m²

• NovaStar TU4K Pro LED Processor mit integriertem Mediaplayer

• NovaStar VNNOX Cloud-based Digital Signage System

Scoreboard

• 2x Unilumin USlim II, 2,5 mm Pixelpitch, inkl. automatischer Helligkeits-Steuerung bis max. 800 cd/m2

• NovaStar VX1000 Controller

• Schauf-Multisport Spielstandsanzeiger

Werbebanner

• Unilumin USK, 3,9 mm Pixelpitch, inkl. automatischer Helligkeits-Steuerung bis max. 6.000 cd/m2

• NovaStar TU4K Pro LED Processor mit integriertem Mediaplayer

• NovaStar VNNOX LED-Management

Regie

• Roland V-80 HD zur Videosteuerung

Beteiligte Unternehmen

• Wireworx – Medientechnische Planung

• Mevis.tv – Umsetzung und Installation

• Unilumin – LED Displays