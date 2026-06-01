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DB Broadcast liefert IP-basierte OB-Trucks für Cloudbass

Die kompakten Einheiten sind mit Grass Valley LDX 150 Native-IP-Kamerasystemen und K-Frame-Produktions-Switching ausgestattet.
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Cloudbass nutzt in den neuen Fahrzeugen 32 Grass Valley LDX 150 Kamerasysteme.

Der britische Systemintegrator DB Broadcast hat neue IP-basierte Ü-Wagen für den Sportproduktionsdienstleister Cloudbass realisiert. Die kompakten Einheiten sind mit Grass Valley LDX 150 Native-IP-Kamerasystemen und K-Frame-Produktions-Switching ausgestattet und auf den Einsatz bei Premier-League-Fußball und anderen hochkarätigen Live-Sportevents in Großbritannien ausgelegt.

32 native IP-Kameras pro Einheit

Herzstück der neuen Trucks sind 32 Grass Valley LDX 150 Kamerasysteme, die SMPTE-ST-2110-Workflows direkt aus dem Kamerakopf unterstützen. Jedes Fahrzeug ist für den Betrieb von rund 15 Kameras optimiert, inklusive UHD– und HDR-High-Speed-Produktions-Workflows. Die vollständig IP-basierte Infrastruktur unterstützt zentralisierte Produktionsmodelle ebenso wie Remote- und Distributed-Production-Szenarien.

Ergänzt wird das Setup durch Grass Valleys Creative Grading Tools für zentralisiertes Camera Shading sowie K-Frame-Switching als Teil der Live-Produktionsarchitektur.

»Sportveranstalter und Produktionsdienstleister suchen zunehmend nach Wegen, UHD- und HDR-Fähigkeiten auszubauen, ohne operative Effizienz einzubüßen«, sagt Mark Gardner, Senior VP of Sales EMEA bei Grass Valley. »Diese Trucks zeigen, wie native IP-Produktion, zentralisiertes Shading und skalierbare Live-Produktionstechnologie in einer kompakten Einheit für die Realität moderner Sportproduktion kombiniert werden können.«

Zukunftsfähige Architektur

Für DB Broadcast stand bei dem Projekt die operative Alltagstauglichkeit im Vordergrund. »Durch die Standardisierung auf Grass Valleys LDX-100-Plattform, Creative Grading und K-Frame schaffen wir für Cloudbass eine konsistente Produktionsumgebung von der Aufnahme bis zum Live-Switching«, erklärt Mike Bryan, Technology Director bei DB Broadcast. Die neuen Einheiten sind auf langfristige Sportproduktionsverträge ausgelegt und bleiben gleichzeitig flexibel genug für sich wandelnde Anforderungen.

CloudbassGrass ValleyInvestitionIPLDX 150
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