Lightstorm Vision übernimmt Münchner 3D-Spezialisten Stereotec

Mit Stereoscopic Technologies GmbH (Stereotec) wechselt ein weltweit anerkannter Pionier der nativen 3D-Aufnahmetechnik in die Hände von James Camerons Unternehmen Lightstorm Vision.

Münchner Präzision trifft Hollywood-Ambitionen

Stereotec wurde von Stereograf und Ingenieur Dr. Florian Maier gegründet und ist im Raum München ansässig. Das Unternehmen hat sich in knapp zwei Jahrzehnten als technische Referenz für professionelle 3D-Produktionen etabliert.

Zu den bekanntesten Projekten zählen Ang Lees »Gemini Man« und »Billy Lynn’s Long Halftime Walk« – beide in 4K 3D mit 120 fps gedreht –, der IR-3D-Rig für »Dune: Part Two« sowie Immersive-Content-Produktionen für Meta Quest und Apple Vision Pro, darunter die Dokumentation »Behind the Dish« und mehrere Immersive-Konzerte. Zwölf Lumiere Awards der Advanced Imaging Society belegen die internationale Anerkennung des Unternehmens.

James Cameron selbst lässt keinen Zweifel an der persönlichen Dimension der Übernahme: »Florian und ich teilen eine Vision für die 3D-Zukunft … wir wollen diese Vision in den nächsten Jahren gemeinsam durch rasante technologische Fortschritte verwirklichen. Wir sind beide im Herzen Innovatoren und haben Freude daran, die Technologie voranzutreiben, um schöne, transformative 3D-Erlebnisse zu schaffen. Stereoskopisches 3D spielt in allen Unterhaltungsmedien eine Rolle – Sport, Musik, Streaming und Film – und wir werden an der Spitze bleiben und die führende Marke für höchste Qualität und effiziente Produktion sein.«

Florian Maier zeigt sich nicht weniger enthusiastisch: »Jim und das Lightstorm-Vision-Team zeigen in allem, was sie tun, ein tiefes Engagement für Spitzenleistungen im Bereich 3D – sowohl in technologischer als auch in kreativer Hinsicht. Die Möglichkeit, die Zukunft von 3D gemeinsam zu gestalten, indem wir unsere Native-Capture-Innovation in die nächste Generation vollständig integrierter, automatisierter 3D-Systeme einbringen, ist unglaublich spannend. Als Jim fragte, ob ich mir vorstellen könnte, bei Lightstorm Vision einzusteigen, gab es eigentlich nur eine Antwort: Ja, sehr gerne.«

Tiefendaten messen

Lightstorm Vision verfolgt einen Ansatz, den die Branche lange angestrebt, aber nie in vollem Umfang realisiert hat: Capture, Post-Produktion und Verarbeitung als ein einziges koordiniertes System zu betreiben – statt als Kette von Einzelgewerken verschiedener Anbieter. Stereotecs Technologie fügt sich direkt in diese Pipeline ein und schließt die entscheidende Lücke am Anfang der Kette.

Der Grundgedanke dahinter: Die Qualität jeder 3D-Produktion entscheidet sich im Moment der Aufnahme. Kein nachgelagerter Prozess – ob Post-Produktion, KI-gestützte Rekonstruktion oder 2D-zu-3D-Konvertierung – kann vollständig kompensieren, was verloren geht, wenn Tiefe geschätzt statt gemessen wird. Stereotecs präzise Stereo-Rigs und Kalibrierungssysteme liefern genau diese »Ground Truth«-Tiefendaten, die wiederum skalierbare 3D Workflows, Automatisierung und KI-Verarbeitung sinnvoll ermöglichen.

Billie Eilish als Praxistest

Als Beleg für die Leistungsfähigkeit des integrierten Systems verweist Lightstorm Vision auf die kürzlich veröffentlichte Konzertproduktion »Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)«: Dabei wurden mehr als 17 Stereo-Kamerasysteme (34 Kameras) über Glasfaser und Funk in eine einheitliche Pipeline integriert – unter Live-Tour-Bedingungen, mit einem Load-in unter 24 Stunden und ohne Unterbrechung des laufenden Tourbetriebs. Eine Echtzeit-Datenpipeline ermöglichte es den Schnitt-Teams, synchronisiertes 3D-Multicam-Material zu bearbeiten, während die Aufführung noch lief.

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Wachstumsmarkt Immersive Content

Die Übernahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach Premium-3D-Content – für Kino, Broadcast, Sport, Musik und Head-Mounted Displays wie Apple Vision Pro – anzieht. Lightstorm Vision, 2024 als Nachfolger der Cameron-Pace Group (CPG) neu aufgestellt, kann auf mehr als 27 Spielfilme, 9 Konzertfilme und 140 Sportübertragungen weltweit zurückblicken, die mit den eigenen Technologien realisiert wurden – mit einem kumulierten Box-Office von über 8 Milliarden US-Dollar.

Mit Stereotec besitzt Lightstorm Vision nun die vollständige Produktionskette – von der präzisen nativen Tiefenerfassung bis zur Auslieferung. Für die Münchner bedeutet die Übernahme den Sprung in ein globales Ökosystem, das den nächsten Qualitätsstandard für immersive Produktionen definieren will.