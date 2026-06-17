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EVS erreicht EcoVadis Gold – unter den Top 5 % weltweit

EVS hat erstmals die EcoVadis Gold Medal für Nachhaltigkeitsleistung erhalten und zählt damit zur weltweiten Elite in der Kategorie Technology / Mid-Size Companies.

Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren mit der EcoVadis Silver Medal (Top 15 %) markiert die neue Auszeichnung einen deutlichen Sprung: EVS gehört nun zu den besten 5 % aller weltweit bewerteten Unternehmen. EcoVadis gilt als führender Anbieter für Business-Sustainability-Ratings und bewertet Unternehmen anhand von 21 Kriterien in vier Bereichen – Umwelt, Arbeit & Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltiger Einkauf.

Konkret steigerte EVS seinen Gesamtscore 2026 von 70 auf 80 von 100 möglichen Punkten – ein signifikanter Fortschritt, der laut Unternehmen auf mehr als fünf Jahre konsequenter ESG-Arbeit zurückgeht. »Diese Auszeichnung zeigt, dass nachhaltige Unternehmensleistung durch engagierte Mitarbeitende, starke Governance und langfristiges Verantwortungsbewusstsein entsteht«, so Pierre Matelart, Chief People Officer bei EVS.

Für EVS geht es dabei nicht nur um Reputation: Die Goldauszeichnung adressiert direkt die wachsenden Nachhaltigkeitsanforderungen von Kunden, Partnern und Investoren – ein Faktor, der in der Medientechnikbranche zunehmend Einfluss auf Beschaffungsentscheidungen und Partnerschaften nimmt.

ESGEVSNachhaltigkeitUnternehmen
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