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Zwölf Sony FX3 für OMR Podcast

Podstars by OMR setzt bei seiner Video-Podcast-Produktion vollständig auf Sony – mit einem Dutzend FX3-Kameras als Herzstück des neuen Broadcast-Ökosystems.

Die Produktionsfirma Podstars, zugehörig zu Online Marketing Rockstars (OMR), hat eine zwölfmonatige Technologiepartnerschaft mit Sony Deutschland geschlossen. Kernstück der Partnerschaft: zwölf Sony FX3-Vollformatkameras, ergänzt durch G Master II-Objektive und die Monitor & Control-App aus Sonys Creators‘ Cloud.

©OMROMR hat sich unter CEO Philipp Westermeyer von einer Konferenzmarke zur einflussreichen deutschen Medienplattform für digitales Marketing entwickelt. Das OMR Festival, das alljährlich stattfindet, gilt als hippes Trendsetter-Event.

Podstars produziert damit künftig sämtliche Videoinhalte auf Sony-Basis – darunter den »OMR Podcast« sowie koproduzierte Formate wie »Lanz & Precht«. Der Schritt markiert den konsequenten Übergang von Audio- zu Videoproduktion, den die Podcast-Branche gerade vollzieht: Kurzclips auf Instagram, TikTok und YouTube Shorts sind längst das wichtigste Eingangstor zu Langformaten.

©OMR

Hardy Haufe, Produzent bei Podstars by OMR.

»Video hat den Podcast-Markt komplett verändert – es ist mittlerweile ein Muss, und das Publikum erwartet, dass jede Sendung, egal wie klein sie auch sein mag, wie eine Großproduktion aussieht«, sagt Hardy Haufe, Produzent bei Podstars by OMR. »Die FX3 bietet die Bildqualität, die Autofokusleistung und die Flexibilität im Workflow, die wir brauchen, um Woche für Woche herausragende Inhalte zu produzieren.

©OMR/Sony

Podstars by OMR setzt bei seiner Video-Podcast-Produktion vollständig auf Sony FX3.

Wir können vier Kameras und sechs Objektive in ein einziges Flightcase packen und überallhin mitnehmen – die Räume, in denen wir drehen, sind nicht immer perfekt als Studio eingerichtet, und dank der Kombination aus Zoom- und Festbrennweitenobjektiven können wir uns sofort anpassen.«

Die Wahl der FX3 war dabei pragmatisch begründet: Das kompakte Kamerasystem lässt sich flexibel in wechselnden Drehumgebungen einsetzen – von den Hamburger Studios bis zu Firmenbüros in der DACH-Region. »Wir können vier Kameras und sechs Objektive in ein einziges Flightcase packen«, erklärt Produzent Hardy Haufe. Hinzu kommt die Kompatibilität mit dem bestehenden Freelancer-Netzwerk, das bereits größtenteils mit Sony und S-Log3 arbeitet – ein einheitliches Farbökosystem, das Grading und Lieferung beschleunigt.

FX3OMRSony
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