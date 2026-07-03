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Lumine Group übernimmt Imagine Communications

Die kanadische Lumine Group greift nach Vidispine und Synamedia erneut zu und übernimmt Imagine Communications.
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Die kanadische Lumine Group greift nach Vidispine und Synamedia erneut zu und übernimmt Imagine Communications.

Die kanadische Lumine Group greift erneut zu: Mit Imagine Communications sichert sich der Konzern ein Unternehmen für Video-Connectivity, Channel-Origination und KI-gestützte Werbevermarktung. Die Marke bleibt eigenständig.

Die Transaktion erfolgt über eine Tochtergesellschaft des kanadischen Investors, der sich auf den dauerhaften Erwerb von Software-Unternehmen aus der Kommunikations- und Medienbranche spezialisiert hat. Mit dem Zukauf vertieft Lumine seine Präsenz in der Media-Supply-Chain.

Imagine Communications mit Hauptsitz in den USA bietet Video-Connectivity-Lösungen, Channel-Origination-Software und -Hardware sowie KI-gestützte Systeme für Werbemanagement und -monetarisierung. Zum Portfolio gehört unter anderem die Sales-Plattform Landmark.

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Tony Garcia, Chief Operating Officer bei Lumine Group.

Laut Tony Garcia, Chief Operating Officer bei Lumine Group, ergänzt Imagine Communications die vorhandenen Video-Processing-Kompetenzen der Gruppe um Origination-Funktionen und erweitert zugleich das TV-Monetarisierungsangebot. Das Unternehmen werde – wie bei Lumine üblich – als eigenständige Einheit weitergeführt.

Steve Reynolds, CEO von Imagine Communications, sieht in der Übernahme eine solide Basis für künftige Innovation sowie Planungssicherheit für Kunden und Mitarbeitende. Als autonome Einheit innerhalb der Lumine-Gruppe verfüge man weiterhin über einen klaren Kurs, um die eigene Vision umzusetzen.

Zu den finanziellen Konditionen der Übernahme äußern sich beide Unternehmen nicht.

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