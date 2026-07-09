Kurz und knackig – KW 28/2026

Nicht mehr die Displays sind die Basis von ConnectedTV, sondern TV-Betriebssysteme, Werbeplattformen und der Verkauf von Zuschauerdaten. TV-Hersteller, Handel, Medienfirmen und Technologiefirmen kämpfen nun um den Zugang zum Wohnzimmer. Das habe in den USA Ende 2024 mit dem 2,3 Mrd. $-Erwerb von Vizio durch Walmart begonnen. Geräte anderer Hersteller flogen aus dem Angebot, um die nun eigene Marke zu forcieren, so die Analysten.