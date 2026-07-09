Kurz und knackig – KW 28/2026
Cosmo: Neuer Name! Neues Konzept? Google: Muss zahlen. ConnectedTV: Kampf ums Wohnzimmer. UK-Ministerin: KI international regulieren. Synchron: KI murkst.
Unternehmen
|Beim Softwareriesen sorgt KI für Massenentlassungen von 4.800 Beschäftigten (2% der Belegschaft), nachdem zuvor 9.000 Mitarbeitenden Abfindungen angeboten wurden. US-Technologiekonzerne entließen in den letzten Monaten bis zu 120.000 Menschen.
|Die Mehrheit der Leipziger ÖR-Produktionstochter Saxonia Media wechselt vom BR zum MDR, der seine 49% auf 51% aufstocken will. Dem BR bleiben nach Abschluss von Verhandlungen 49%.
Broadcast
Künstliche Intelligenz
|KI senkt als zentraler Treiber die Hürden für Firmengründungen. Laut dem Verband entstanden im 1. Halbjahr 2026 3.053 Firmen – das sind +52% gegenüber dem HJ2/2025.
|Verbraucherschützer warnen vor »invest-hub 3.0«. Laut Meldungen habe eine Frau den Versprechungen eines mit KI gefälschten Videos des »Markus Lanz«-Talks geglaubt und mehr als 1 Mio. € verloren. Auf mehreren Websites ohne Impressum werden tägliche Gewinne von 950 € und mehr durch automatisierten KI-Trade versprochen; geworben wird dort u.a. mit angeblichen Statements von Hasso Plattner und Klaas Heufer-Umlauf.
Radio, Audio
|Zwischen Mitte Juni und dem 26.6. rüstete Milling Broadcast 17 UKW-Sendeanlagen für niedersächsische Bürgerradios um. Der Auftrag für Signal-Zulieferung und Sende-Überwachung durch die Medienanstalt NLM datiert von Ende April, läuft über fünf Jahre und neun Monate und kann um bis zu vier Jahre verlängert werden.
|Vom 6. bis 17. Juli erproben sich Zwickauer Kinder in den Rollen von Erwachsenen. Zum Projekt der Pestalozzischule gehört auch der Veranstaltungsfunk »Radio Mini«, das lokal über UKW 99,1 MHz und online verbreitet wird.
Forschung und Entwicklung
Märkte, Studien, Statistiken
Medienrecht, Gesetze, Urteile
|Der EuGH bestätigte eine Wettbewerbsstrafe von 4,1 Mrd. €. Der Suchkonzern habe Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt, um die eigene Marktdominanz zu stärken.
Medienpolitik
Internationales
|Der Sendenetzer TDF hat die beiden nationalen DAB+-Multiplexe an 26 weiteren Standorten aufgeschaltet. Damit werden 70% der Franzosen versorgt; bis Jahresende werde auf 80% ausgebaut. U.a. kommen einige Kombi-Antennen für DAB+ und UKW zum Einsatz.
Personalia
|Niklas Schade, Chief Digital Officer beim Medienzentrum Berlin, wechselt in gleicher Funktion zur Berliner Dependance der Uplink-Gruppe. In der Düsseldorfer Uplink-Zentrale fungiert er zugleich als Head of AI & Innovation.
|Bei der Welle von Audiotainment Südwest wurde Jost Wenzel zum Programmchef berufen. Er folgt auf Daniel Strupp, der das Unternehmen wegen Differenzen über die strategische Ausrichtung des Programms verlassen hat.
|Der Radioanbieter verpflichtete Moritz Spitz (21) für die neue Position des KI-Managers. Er soll die KI-Plattform AUKI, Workflows und Automatisierungen weiterentwickeln.
|Nach dem Verkauf des Videogeschäfts an Lumine ersetzt das Unternehmen den CEO Paul Segre durch Tzvi Gerstl, bisher Chief Business Officer und Architekt der Neuaufstellung.
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