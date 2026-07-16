Kurz und knackig – KW 29/2026
P7S1: Neuer Kanal. KI: Souveränität erhalten, Gatekeeper verhindern, Musik-Labels etablieren. Plattformen: Kommt der »Mediazid«? EU: Apple bestraft, Meta im Visier.
Unternehmen
|Auf die Übernahme von Arri durch Riedel im April folgt der Verkauf des globalen Verleihsektors an H2 Equity Partners und die bisherigen Manager Dana Harrison, Russell Allen und Tamim Assaji.
|Die Fusion der Entertainment-Produzenten ist vollzogen. Sitz der Firma mit 4,3 Mrd. € Umsatz ist London. Wie sich die Fusion der 170 Firmen in 25 Ländern auf die deutschen Ableger auswirkt, ist unklar.
Broadcast
|Anfang 2027 will die Berlusconi-Tochter den »klar weiblich« ausgerichteten neuen Kanal Sat.2 mit Wiederholungen deutscher Serien und bekannten Konzernmarken starten, so Content-Chef Henrik Pabst. Die Entwicklung verantwortet Ellen Koch.
Streaming
|Nach dem Erwerb der ProSiebenSat1-Gruppe will MFE den lokalen Charakter des Streamers erhalten. Für alle fünf Streamer des Konzerns wird jedoch 2027 auf die deutsche Technik und das italienische Frontend umgestellt.
Filme, Festivals, Kino, Förderungen
|Vor kurzem bejubelte Kulturstaatsminister Weimer die Verdopplung der staatlichen Filmförderung auf 250 Mio. €. Nun bestätigt sein Amt, dass 2027 insgesamt nur »gut 200 Mio. €« im Etat sind. Die Kürzung sei »ein fatales Signal« für die Branche und ein Schlag gegen ihre internationale Reputation, so der Verband VTFF.
Künstliche Intelligenz
|Laut der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) unterliegen die KI-Suche von Google und die KI-Chatbots für Nachrichten von Perplexity deutschem Medienrecht. Die ZAK verweist dazu u.a. auf ein Rechtsgutachten. Rechtsmittel sind möglich.
|Internationale Musikverbände, darunter der deutsche BVMI, wollen mittels KI entstandene Musikstücke kennzeichnen. Die Labels »KI-generiert« und »KI-unterstützt« sollen der Forderung von 83% der Konsumenten nach Klarheit und Transparenz entgegenkommen.
|Ein zentrales Regierungsbüro soll die Entwicklung von KI steuern. Verbindliche Standards für Rechenzentren werden eingeführt. KI sei ein Schlüssel für Produktivität, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und technologische Souveränität des Landes.
|Der Dachverband der europäischen ÖR-Sender warnt vor KI-Firmen als Gatekeepern zwischen Sendern und Zuschauern. Die Politik soll den öffentlichen Medien eine zentrale Rolle bei der KI-Regulierung einräumen.
|Nach Prüfung der neuesten KI-Version GPT 5.6 von OpenAI auf Verlangen der US-Regierung wurde deren Veröffentlichung genehmigt. Die Modelle »Sol« und »Luna« wurden freigeschaltet.
|Der Konzern klagt gegen OpenAI und zwei hochrangige Ex-Mitarbeiter. Der Entwickler von ChatGPT hätte Firmengeheimnisse gestohlen.
Radio, Audio
5G
Medienrecht, Urteile
|Das EU-Gericht wies eine Klage des US-Konzerns gegen die Einstufung als Gatekeeper zurück. Im Sinne des fairen Wettbewerbs müssen Dienste interoperabel sein – nicht nur innerhalb eines geschlossenen (eigenen) Systems funktionieren, so der Tenor.
Internationales
|Nicht nur für unter 16-Jährige soll der Zugang zu Social Media eingeschränkt werden. 16- und 17-Jährigen soll der Zugang zwischen Mitternacht und 6 Uhr gesperrt werden. Suchterzeugende Funktionen sollen deaktiviert werden, so die Regierung.
Personalia
|Timo Conraths, bisher Geschäftsführer des Journalistenverbandes DJV, übernimmt ab dem 1. Oktober die Leitung der RBB-Intendanz von der kommissarischen Chefin Verena Keysers.
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