24h-Signage-Touchscreens von Panasonic

Zwei neue Display-Baureihen von Panasonic für den Signage-Markt (42 bis 55 Zoll) bringen verbesserte Touch-Erkennung und sollen auch in hellen Umgebungen gut ables- und nutzbar sein.

Robustheit und Präzision im 24-Stunden-Dauerbetrieb: Das sind die Ansprüche, denen Panasonics neue Display-Serien für den Signage-Markt genügen sollen. Mit neuer Touch-Technologie sollen sich die Schirme optimal für den Einsatz im öffentlichen Bereich eignen.

Die Displays der Baureihen AF1 und LF80 sind in den Bilddiagonalen 42, 49 und 55 Zoll verfügbar. Die neue Touch-Technoplogie nutzt mehrere im Rahmen der Displays versteckte Sensoren. Sie sollen dafür sorgen, dass Objekte und Bewegungen bei der interaktiven Steuerung schnell und präzise erkannt werden. Die Touchscreens reagieren auf Basis der neuen Technik schnell und funktionieren auch in hellen Umgebungen einwandfrei, so Panasonic.

AF1-SST heißen die hochwertigeren der neuen Digital-Signage-Displays. Sie bieten eine android-basierte OpenPort-Plattform für diverse Applikationen und bringen interne Speicher- und Prozessorkapazitäten mit.

Diese Monitore können dadurch ohne einen externen Computer interaktive Funktionen bieten und somit PC-unabhängig eingesetzt werden. So können die Displays von Haus aus Apps aus dem Google Play Store ausführen: fremde oder eigenprogrammierte. Dadurch bekommen Anwender die Möglichkeit, ihre eigenen Digital-Signage-Applikationen problemlos auf den Displays laufen zu lassen.

»Die Bildschirme sind für dauerhaften und nahtlosen 24-Stunden-Betrieb konzipiert«, sagt Eduard Gajdek, Produktmanager bei Panasonic. »Das IPS-Panel der LF80-SST Modelle bietet eine Helligkeit von 700 cd/m2 und einen weiten Betrachtungswinkel. So sind die Displays selbst in hellen Umgebungen noch deutlich lesbar.«

Die LF80-SST Reihe kann über ein einziges LAN-Kabel mit bis zu 150 m Länge mit Video-, Audio- und Kontrollsignalen versorgt werden. Die Displays bieten zudem Management-Funktionen wie beispielsweise USB-Cloning.