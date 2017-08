Avid Nexis: software-definierte Speicherplattform

Nexis ist eine komplett virtualisierte Speicherplattform und stellt den modernsten Zentralspeicher von Avid dar. Aber was ist mit »software-definiert« und »virtualisiert« eigentlich gemeint? Es bedeutet, dass das System weit mehr ist, als ein Stapel Festplatten mit einem relativ simplen Controller, sondern dass man das Speichersystem in vielen Aspekten konfigurieren und an die jeweiligen Anforderungen anpassen kann, dass es aber andererseits auch über viel interne Intelligenz und Automatisierung verfügt, wodurch die Nutzung vereinfacht wird und man letztlich die vorhandene Leistung besser nutzen kann.

Im praktischen Einsatz wirkt sich das etwa so aus, dass man die Speicherkapazität eines Nexis-Systems auch während eines laufenden Projektes anpassen kann, ohne dass hierfür der gesamte Produktionsprozess unterbrochen werden müsste. Es kann aber beispielsweise auch sichergestellt werden, dass priorisierten Workflows immer die Kapazität, Leistung und Prozesssicherheit zur Verfügung steht, die sie jeweils brauchen. Konkret kann man somit auf relativ einfache Weise kritischen, wichtigen Projekten die maximale Leistungsstärke zuweisen, während die Leistung für weniger kritische Bereiche etwas gedrosselt wird.

Innerhalb der Nexis-Familie gibt es verschiedene Ausbaustufen, darunter auch Nexis Pro, ein System, das speziell auf kleinere und mittlere Produktionen zielt. Michael Stein von DVE Cross Media, einem Avid-Händler in München, der für film-tv-video.de ein Nexis-System zu Demonstrationszwecken vorbereitete, erläutert: »Einer der Vorteile des Systems besteht in der offenen Architektur und der Unterstützung von Linux-, MacOS- und Windows-Betriebssystemen. Nexis Pro lässt sich zudem mit unterschiedlichsten Software Applikationen nutzen: Mit den Avid-Systemen Media Composer und Pro Tools, aber auch mit Softwares wie Final Cut Pro X, Adobe Premiere Pro CC und DaVinci Resolve. Als Bestandteil der Avid Media Central Plattform kann Nexis jederzeit mit Interplay Media Management inkliusive Media Central UX erweitert werden.«

In der täglichen Arbeit bietet diese Flexibilität etliche Vorteile: Produktionsteams können so mit unterschiedlichen Softwares auf einen gemeinsamen Pool gespeicherten Materials zugreifen und jeweils ihre bevorzugten und aus ihrer Sicht am besten geeigneten Tools nutzen.

