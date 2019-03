Aja liefert IP-Minikonverter aus

Aja Video Systems liefert jetzt die angekündigten SMPTE ST 2110 IP-Video-Mini-Konverter aus. Sie sind in der Lage, 10-Bit-HD-IP-Videosignale mit HDMI und SDI zu verbinden.

Beide Modelle sind mit zwei 10 GigE SFP+-Anschlüssen für unterbrechungsfreies Switching ausgestattet und bieten Redundanzschutz in kritischen Distributions- und Überwachungsanwendungen.

IPR-10G2-HDMI unterstützt das Monitoring von SMPTE ST 2110-Signalen über HDMI bis zu HD 60p und verfügt über einen HDMI 1.4b Videoausgang in voller Größe mit bis zu acht Kanälen eingebettetem Audio. IPR-10G2-SDI bietet SMPTE ST 2110-Monitoring von bis zu HD 60p über zwei gespiegelte 3G-SDI-Ausgänge, mit bis zu 16 Kanälen eingebettetem Audio. Beide Modelle sind ideal für die nahtlose Integration in neuen SMPTE ST 2110-Installation oder in bestehende Baseband-Umgebungen wie Master Control, Trucks oder Edit Suites.

Weitere Ausstattungsmerkmale

Robustes, kompaktes, lüfterloses Design

NMOS für Discovery, Registrierung und Kontrolle (IS-04 v1.2 & IS-05 v1.0)

Ember+ oder Aja REST API für Steuerung

Zwei 10 GigE SFP+ Anschlüsse für Media LAN, mit Statusleuchte

Eine 1 GigE RJ45-Buchse für Control LAN, mit Statusleuchte, zur einfachen Einrichtung und Konfiguration über den Webbrowser

Ein Mini-USB-Anschluss für eine alternative schnelle und einfache Netzwerkinstallation mit der kostenlosen eMini-

Setup-Software von Aja

Vollständige 10-Bit-Pixel-Verarbeitungspipeline

IPR-10G2-HDMI unterstützt bis zu 1.920.x.1.080 60p, YCbCr 4:2:2:2 oder RGB 4:4:4:4.

IPR-10G2-SDI unterstützt bis zu 1.920 x 1.080 60p, YCbCr 4:2:2:2:2

Zwei analoge RCA-Audioausgänge

Fünf Jahre Garantie und Support

IPR-10G2-HDMI und IPR-10G2-SDI sind ab sofort über das weltweite Reseller-Netzwerk von Aja für je 1.295 US-Dollar erhältlich.