Leistungsfähige Armor SD-Karten

Lexar kündigt mit der Armor Gold und Silver Pro SDXC leistungsfähige UHS-II-SD-Karten aus Edelstahl an.

Während sich herkömmliche aus Plastik gefertigte Speicherkarten schneller abnutzen und Schaden nehmen, sind die SD-Karten der Armor-Serie 37-mal widerstandsfähiger, so Lexar. Sie bieten einen besonderen Schutz gegen Verbiegen, Brechen und alltägliche Abnutzung.

Durch die IP68-Zertifizierung sind sie zudem staub- und wasserdicht und können Stürze aus bis zu 5 Metern Höhe überstehen. Dadurch eignen sie sich insbesondere für den Einsatz im Freien. Durch das vereinfachte Design fallen Kerben und der Schreibschutzschalter weg, was die Haltbarkeit zusätzlich erhöht. Nutzer können sich dadurch auch in anspruchsvollen Szenarien voll und ganz auf ihre SD-Karte verlassen.

Die aus Edelstahl gefertigten Armor-SD-Karten erfüllen die Anforderungen der SD Association (SDA) an die Maße und lassen sich sicher im Kameraslot verwenden, ohne diesen zu beschädigen. Zudem wurden die Armor-Karten im Qualitätslabor von Lexar strengen Tests unterzogen. Dadurch wird gewährleistet, dass es zu keinen Problemen aufgrund von Überhitzung oder statischer Elektrizität kommt.

Neben der widerstandsfähigen Außenhülle bieten beide SD-Karten hohe Übertragungsgeschwindigkeiten. Die Armor Gold SD-Karte erreicht eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 210 MB/s, während die maximale Schreibgeschwindigkeit bei der Armor Silver Pro SD-Karte bei 160 MB/s liegt. Beide Karten verfügen über den Standard Video Speed Class 60 (V60). Dieser dient zur unterbrechungsfreien Aufnahme auch in einer Auflösung von 6K. In Verbindung mit einem USB 3.2-Kartenlesegerät sind Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 280 MB/s möglich, was den Workflow bei Nachbearbeitungen weiter optimiert.

Die Armor Silver Pro SD-Karte ist ab sofort auf Amazon verfügbar. Die Armor Gold SD-Karte wird ab Ende März 2025 bei teilnehmenden Händlern verfügbar sein.