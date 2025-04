TVXray für personalisierte Sportübertragungen

Qvest präsentiert neue KI-basierte Monetarisierung für TVXray auf der NAB Show 2025.

Qvest wird auf der NAB Show 2025 die neuesten Entwicklungen von TVXray vorstellen, der Lösung für personalisierte Sportübertragungen. TVXray verbessert das Live-Sporterlebnis durch interaktive Einblendungen, Echtzeit-Statistiken und personalisierte Highlights – alles auf nur einem Bildschirm. Mit Einführung der Monetarisierungsfunktion verwandelt TVXray nun jede Zuschauerinteraktion in messbaren Umsatz und eröffnet Sendern neue Möglichkeiten, ihr Publikum zu binden und die Profitabilität durch einen schnellen Return on Investment zu steigern.

Die neue Monetarisierungsfunktion von TVXray nutzt KI-Analysen in Echtzeit, um dynamische Banner- und Video-Werbeeinblendungen, nahtlose In-Game-Transaktionen und gezielte Sponsoring-Modelle für Broadcaster zu ermöglichen. Zusätzlich zum traditionellen Sponsoring können bei Sportveranstaltungen die Fans nun in Echtzeit eingebunden werden, indem zum Beispiel während wichtiger Spielmomente wie Torjubel oder Spielerauswechslungen nahtlos Anreize zum Kauf von Trikots integriert werden. Durch die direkte Anbindung an einen Adserver gewährleistet TVXray eine dynamische und automatisierte Auslieferung der Werbung, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Da sich die Einbindung der Zuschauer in eine messbare Einnahmequelle verwandelt, können Broadcaster ihre Rentabilität schnell maximieren und gleichzeitig ihr Monetarisierungspotenzial erweitern.

TVXray wurde entwickelt, um dem Nutzerverhalten des modernen Publikums – insbesondere der Generation Z – gerecht zu werden, und kombiniert Echtzeitstatistiken, KI-generierte Highlights und personalisierte Benachrichtigungen zu einem einzigartigen Fernseherlebnis. Dadurch werden Ablenkungen auf dem »Second Screen« vermieden und die Zuschauerbindung deutlich erhöht.

Dank der Plug-and-Play-SaaS-Architektur lässt sich TVXray problemlos in bestehende OTT-Infrastrukturen, Smart-TVs und mobile Anwendungen integrieren. TVXray ermöglicht es Sendern, ihre Plattformen ohne großen technischen Aufwand zukunftssicher zu machen – und ist damit die beste Lösung für eine skalierbare und nachhaltige Bereitstellung von Sportinhalten.

»Mit den neuen KI-gesteuerten Monetarisierungsfunktionen von TVXray revolutionieren wir die Art und Weise, wie Sender ihr Publikum ansprechen und Einnahmen generieren«, sagt Tobias Fröhlich, Managing Director Product bei Qvest Engage. »Indem wir jede Zuschauerinteraktion in einen messbaren Wert umwandeln, helfen wir unseren Partnern, ihre Profitabilität zu maximieren und gleichzeitig ein intensives und personalisiertes Sporterlebnis zu bieten.«

Neben der Vorstellung der neuen Funktionen von TVXray wird Qvest ein erweitertes Portfolio an innovativen Lösungen aus den Bereichen Applied AI, OTT, Broadcast Transformation & Systems Integration, Digital Media Supply Chain sowie weiteren Produktlösungen präsentieren.