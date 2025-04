TVU Networks öffnet sich für Integratoren

TVU Networks öffnet seine Cloud-Produktions-Plattform für Integratoren und kündigt neues Abrechnungsmodell an.

TVU Networks öffnet seine Cloud-Produktions-Plattform für Integratoren. Sie werden künftig in der Lage sein, über API die einzelnen Module der Cloud-Produktions-Plattform von TVU Networks an ihre eigenen Systeme anzubinden.

Ein konkretes Beispiel dafür ist EVS mit Cerebrum.Der belgische Hersteller wollte bei einem Projekt für sein Cerebrum-System Services von TVU Networks anbinden. Das Ganze ließ sich innerhalb eines Tages realisieren.

Yoni Tayar, VP Marketing bei TVU Networks, betont, dass mittlerweile viele Hersteller die Vorteile der Microservice-basierten Technik von TVU Networks erkannt hätten. Er erläutert, dass TVU Networks über 300 Micro Services bei seinen Produkten nutze – und eine Kombination daraus bei MediaHub genutzt werden.

Jetzt geht es darum, für Cloud-basierte Workflows noch ein besseres Abrechnungsmodell zu entwickeln, so Tayar. TVU Networks verändere deshalb sein bisher zeitbasiertes in ein Token-basiertes Abrechnungsmodell. Das funktioniert so, dass man Tokens kauft und diese für die jeweils gewünschten Services als »Zahlungsmittel« verwendet.

Nur dann, wenn ein Service genutzt wird, beispielsweise für Conversion, für Remote Commentary oder ähnliches, erfolgt also tatsächlich eine Abrechnung. Das reduziert für die Anwender die Kosten teilweise massiv, so Tayar. Außerdem sorgte man damit für ein sehr transparentes Cloud-Abrechnungsmodell.