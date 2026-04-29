Anzeige

©Nonkonform
Equipment

TVU Networks und Reuters entwickeln skalierbares On-Demand-System

TVU Networks präsentiert gemeinsam mit Reuters und mehreren Technologiepartnern einen cloudbasierten Workflow für Live-News-Distribution.

TVU Networks hat auf der NAB einen neuen Workflow-Ansatz vorgestellt, den das Unternehmen gemeinsam mit der Nachrichtenagentur Reuters entwickelt hat. Ziel des Projekts ist der  Wechsel von fest installierten, hardwarebasierten Systemen hin zu einer flexiblen, on-demand skalierbaren Infrastruktur für die News-Distribution.


Johannes Heckmann erklärt, wie TVU gemeinsam mit Reuters hardwarebasierte Infrastrukturen durch ein skalierbares Cloud-System ersetzt.

©TVU NetworksTechnologische Basis bildet eine Kombination aus TVU MediaMesh, MXL und TAMS. Über das Reuters-eigene Live Production Exchange Protocol (LPX) werden die Workflows per API gesteuert – sobald ein Event eintritt, aktiviert LPX automatisch die entsprechenden TVU-Prozesse. Das System schlägt damit eine Brücke zwischen Live- und File-basierten Workflows, was für Reuters eine zentrale Anforderung war.

©TVU Networks

Bestandteile des neuen Workflows.

Für spezifische Aufgaben innerhalb des Workflows setzt TVU auf Partnerintegrationen: Kinetic liefert skalierbares Watermarking, InSync steuert die motionskompensierte Frameratenwandlung – beides Funktionen, die bislang auf dedizierter Hardware im Reuters-Büro liefen und nun in die Cloud-Architektur überführt werden.

Das Management-Interface des neuen Systems ist das auf der NAB erstmals gezeigte TVU MediaMesh Build, das sowohl TVU-eigene Microservices als auch Drittanbieter-Module in einem gemeinsamen Interface zusammenführt. Als Ingest- und Output-Tool ist TVU Media Hub integriert.

 

 

Sponsoren NAB-News 2026
NABNAB2026ReutersTVU Networks
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

TVU Networks öffnet sich für Integratoren TVU Networks: SaaS-Plattform macht alle Prozesse sichtbar KI-Funktionen bei TVU Networks TVU Networks: Cloud/On-Prem-Lösung für Remote-Produktion

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

Pyxis-12K-Workshops

Vier Events im Mai geben Einblick in Kamera-Workflows von der virtuellen Produktion bis zur Post.
Diverse
5.-13. Mai

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

Post NAB Show

SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.
Zürich
20. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved