TVU Networks und Reuters entwickeln skalierbares On-Demand-System

TVU Networks hat auf der NAB einen neuen Workflow-Ansatz vorgestellt, den das Unternehmen gemeinsam mit der Nachrichtenagentur Reuters entwickelt hat. Ziel des Projekts ist der Wechsel von fest installierten, hardwarebasierten Systemen hin zu einer flexiblen, on-demand skalierbaren Infrastruktur für die News-Distribution.

Technologische Basis bildet eine Kombination aus TVU MediaMesh, MXL und TAMS. Über das Reuters-eigene Live Production Exchange Protocol (LPX) werden die Workflows per API gesteuert – sobald ein Event eintritt, aktiviert LPX automatisch die entsprechenden TVU-Prozesse. Das System schlägt damit eine Brücke zwischen Live- und File-basierten Workflows, was für Reuters eine zentrale Anforderung war.

Für spezifische Aufgaben innerhalb des Workflows setzt TVU auf Partnerintegrationen: Kinetic liefert skalierbares Watermarking, InSync steuert die motionskompensierte Frameratenwandlung – beides Funktionen, die bislang auf dedizierter Hardware im Reuters-Büro liefen und nun in die Cloud-Architektur überführt werden.

Das Management-Interface des neuen Systems ist das auf der NAB erstmals gezeigte TVU MediaMesh Build, das sowohl TVU-eigene Microservices als auch Drittanbieter-Module in einem gemeinsamen Interface zusammenführt. Als Ingest- und Output-Tool ist TVU Media Hub integriert.