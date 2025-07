Sony bringt CFexpress-4-kompatible Type-A-Speicherkarten

Die neuen CFexpress Typ A-Speicherkarten CEA-G960T und CEA-G1920T von Sony bieten hohe Speicherkapazität sowie Lesegeschwindigkeiten von mehr als 1800 MB/s.

Sony rundet sein Angebot an CFexpress Typ A-Speicherkarten der Serie CEA-G nach oben ab und präsentiert mit der CEA-G960T und CEA-G1920T zwei leistungsstarke Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von 960 beziehungsweise 1920 GB. Damit deckt die CEA-G-Familie künftig eine Speicherbandbreite von 80 bis 1920 GB ab. Die neuen Speicherkarten sind mit dem CFexpress 4-Standard kompatibel und erreichen Lesegeschwindigkeiten von mehr als 1800 MB/s. Das ist mehr als doppelt so schnell wie bei den bestehenden Karten der CEA-G-Serie. Die neuen Speicherkarten eignen sich zum Einsatz in modernen Kamerasystemen.

Neu ist auch der MRW-G3 CFexpress Typ A-Kartenleser. Das ebenfalls CFexpress 4-kompatible Gerät ermöglicht eine schnelle Übertragung großer Datenmengen und macht Arbeitsabläufe bei Fotoshootings und am Filmset effizienter.

Ideal bei langen Film- und Videodrehs

Die CFexpress Typ A-Karten CEA-G1920T und CEA-G960T sowie der Kartenleser MRW-G3 unterstützen lange Videoaufnahmen, schnelle Serienaufnahmen und schnelle Datenübertragungen. Sie erreichen maximale Lesegeschwindigkeiten von 1800 MB/s und maximale Schreibgeschwindigkeiten von 1700 MB/s. Die Karten entsprechen dem VPG-Standard (Video Performance Guarantee) 400 und gewährleisten eine stabile Videoaufzeichnung mit 400 MB/s.

Für den Einsatz in rauen Umgebungen sind die Speicherkarten besonders robust gebaut. Das Tough-Label bescheinigt, dass die Speicherkarten der CEA-G-Serie von Sony im Vergleich zu CFexpress Typ A-Standards über eine etwa fünffache Fallfestigkeit und eine zehnfache Biegefestigkeit verfügen. Darüber hinaus sind die Karten staub- und wasserfest (IP57), temperatur-, röntgenstrahlungs- und UV-beständig sowie antistatisch. Das sichert die Einsatzfähigkeit auch bei rauesten Einsatzbedingungen.

Ultraschnelle Datenübertragung

Der optionale Kartenleser MRW-G3 wurde für CFexpress Typ A-Speicherkarten von Sony optimiert. Damit lassen sich Daten über eine USB-Schnittstelle mit 40 Gbit/s übertragen. Bei hohen Außentemperaturen sorgt das spezielle Wärmeableitungsdesign des Kartenlesers für hohe Zuverlässigkeit beim Übertragen großer Dateien und für eine lange Lebensdauer des Kartenlesers.

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit

CFexpress Typ A-Kartenleser MRW-G3: 180 Euro

CEA-G960T (960GB) : 740 Euro

CEA-G1920T (1920GB): 1.200 Euro

Verfügbarkeit aller drei Sony Produkte ab Juli 2025