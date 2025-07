Neue Video- und Soundfunktionen für Adobe Firefly

Die Erstellung und Bearbeitung von Videos, Sounds und KI-generierten Inhalten wird noch präziser, schneller und kreativer.

Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen des Firefly Video-Modells für realistischere Bewegungen, neue Videosteuerungen sowie zwei neue Beta-Funktionen in der Firefly Web-Applikation: Soundeffekte generieren (Beta) und Text zu Avatar (Beta).

Darüber hinaus baut Adobe seine Zusammenarbeit mit führenden KI-Partnern weiter aus, um Kreativen maximale Wahlfreiheit beim Einsatz von generativen Modellen für Bild, Video und Ton zu bieten:

Runway Gen-4 Video und Google Veo3 mit Audio sind jetzt in Firefly Boards verfügbar, letzteres findet sich außerdem in Generate Video

sind jetzt in Firefly Boards verfügbar, letzteres findet sich außerdem in Generate Video Der Topaz Bild- und Video-Upscaler sowie Marey von Moonvalley werden in Kürze in Firefly Boards eingeführt

sowie Marey von Moonvalley werden in Kürze in Firefly Boards eingeführt Luma AI Ray 2 und Pika 2.2 sind bereits in Firefly Boards verfügbar und werden bald auch für Generate Video angeboten

Mehr Präzision für generative Videos

Das verbesserte Firefly Video-Modell überzeugt mit deutlich erhöhter Bewegungsgenauigkeit, flüssigeren Übergängen und natürlicheren Animationen, ideal für Landschaftsaufnahmen, Tierbewegungen, atmosphärische Effekte sowie 2D- und 3D-Animationen. Nutzer_innen können jetzt noch realistischere, stilistisch überzeugende Videos mit nur wenigen Prompts erzeugen.

Volle Kontrolle über Komposition, Stil und Format

Mit neuen Funktionen für die Video-Komposition und den neuen Style Presets gewinnen Kreative mehr Kontrolle über die Ausgestaltung ihrer Inhalte:

Style Presets : Ein Klick genügt, um Videos im Look von Claymation, Anime, Line Art oder 2D zu gestalten – passend zum jeweiligen Preset.

: Ein Klick genügt, um Videos im Look von Claymation, Anime, Line Art oder 2D zu gestalten – passend zum jeweiligen Preset. Composition Reference : Durch Upload eines Referenzvideos und Eingabe eines Prompts kann die Bildkomposition auf neue Inhalte übertragen werden – ideal für konsistente Szenen oder Re-Edits.

: Durch Upload eines Referenzvideos und Eingabe eines Prompts kann die Bildkomposition auf neue Inhalte übertragen werden – ideal für konsistente Szenen oder Re-Edits. Keyframe Cropping: Anfangs- und Endframe hochladen, Prompt eingeben und automatisch passgenaues Videomaterial generieren lassen.

Nutzer*innen können außerdem das Seitenverhältnis flexibel anpassen – ob Hoch-, Quer- oder quadratisch – passend zum gewünschten Kanal, ohne zusätzliche Bearbeitungsschritte.

Neue Dimensionen für Storytelling: Sound & Avatar

Firefly wird um zentrale Bausteine für kommerziell sicheres und immersives Storytelling ergänzt. Zwei neue Beta-Funktionen erweitern kreative Möglichkeiten und eröffnen neue Wege für innovative Videoinhalte:

Soundeffekte generieren (Beta): Per Textprompt oder Stimmeingabe lassen sich individuelle Soundeffekte erzeugen – von Naturgeräuschen bis zu cineastischen Klangkulissen. Firefly analysiert die Sprachrhythmik und positioniert Sounds passend zur Bildkomposition.

Text zu Avatar (Beta): Drehbücher lassen sich mit wenigen Klicks in avatarbasierte Videos umwandeln.







Schneller ans Ziel mit Enhance Prompt

Um die Arbeit mit Prompts noch effizienter zu gestalten, führt Adobe die Funktion Enhance Prompt ein.

Diese ergänzt die Eingaben der Nutzer_innen automatisch um kontextrelevante Informationen, um so bestmögliche Ergebnisse zu erzielen – ohne anstrengendes Nachjustieren.

Verfügbarkeit

Die neuen Funktionen sind ab sofort in der Firefly-Webanwendung verfügbar. Die Funktion Soundeffekte generieren sowie Text zu Avatar befinden sich in der öffentlichen Beta. Weitere Informationen, Tutorials und Best Practices finden Sie im Firefly User Guide.