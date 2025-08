MoovIT: Helmut.Cloud, Cosmo und mehr zur IBC

MoovIT rückt zur IBC2025 Helmut.Cloud in den Fokus, zeigt eine neue Cosmo-Applikation und präsentiert die nun fertige Avid Pro Tools-Integration in Helmut4.

Bei MoovIT steht in diesem Jahr bei der IBC Helmut.Cloud im Fokus, eine multi-tenant Platform-as-a-Service (PaaS), die eine skalierbare, ortsunabhängige Zusammenarbeit in der Postproduktion ermöglicht. Diese ganzheitliche Plattform umfasst eine Reihe von Anwendungen, darunter High5 – ein Produkt, das für die Organisation, Erstellung, Auslösung, Ausführung und Überwachung aller Arten von Workflows entwickelt wurde.

Ein Highlight in diesem Jahr ist Cosmo, die jüngste Ergänzung der Helmut.Cloud, die ein komfortables Asset-Handling und eine nahtlose Zusammenarbeit in verteilten Redaktionsteams ermöglicht: »Cosmo ist ein event-driven PAM mit einem Review- und Approval-Tool, das fortschrittliches Sharing, Kommentare, Annotationen und dedizierte Panels für die wichtigsten NLEs bietet und durch die Verbindung mit der leistungsstarken High5-Workflow-Engine nahezu unbegrenzte Möglichkeiten freisetzt«, erklärt Severin Siebertz, Head of Frontend Development bei der MoovIT Software Products GmbH.

»Unsere Mission ist es, Redakteuren, Postproduktions-Teams und Sendern die Freiheit zu geben, sich auf ihre Kreativität zu konzentrieren, während unsere Software sich um die Workflows dahinter kümmert«, sagt David Merzenich, Geschäftsführer von MoovIT SP. »Mit der Integration von Cosmo in Helmut.Cloud gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung nahtloser, ortsunabhängiger Zusammenarbeit.«

MoovIT wird auch Helmut4 vorstellen, eine Software für Projektmanagement und Automatisierung in großen Videoumgebungen, die jetzt eine neue Integration mit Avid Pro Tools bietet. Diese Integration rationalisiert Audio-Workflows in der Postproduktion und ermöglicht es Editoren und Toningenieuren, nahtlos zusammenzuarbeiten und Projekte in jeder Art von Produktionsinfrastruktur zu verwalten.

Als Teil der Avemio-Gruppe bilden MoovIT und Netorium zusammen mit anderen Medienpartnern ein starkes Netzwerk von Medien-IT-Spezialisten, die die Vision der Gruppe vertreten: »Unser Ziel ist es, Medienschaffenden weltweit die Freiheit zu geben, sich auf ihre Kreativität zu konzentrieren, während wir uns im Hintergrund um die Medien-Workflows, die Technologie-Integration und die Infrastruktur kümmern«, sagt Ralf P. Pfeffer, CEO der Avemio-Gruppe. »Mit Lösungen wie Helmut4 und Helmut.Cloud steht MoovIT an vorderster Front bei der Umsetzung dieser Vision und schafft einen ‚Media Fast Track‘ für Broadcaster und Postproduktionsunternehmen, die sich auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen, remote-fähigen Infrastruktur befinden.«

