Nikon: Vollformatkamera Z6III rückt näher an Z9 und Z8

Das erste größere Software-Update der Version 2.00 bringt Nikons spiegellose Vollformatkamera Z6III näher an die Spitzenmodelle Z9 und Z8.

Im neuen Modus für Motiverkennung »Vögel« verfolgt die Kamera Vögel im Flug und behält sie auch vor komplexen, kontrastreichen Hintergründen wie Wäldern und felsigen Bergen im Fokus.

Die neue Funktion »Auto Capture« automatisiert Aufnahmen unter vorkonfigurierten Bedingungen. Sie unterstützt flexible Aufnahmestile für verschiedene Situationen. So können für schwierige Aufnahmen Objekttyp, Bewegungsrichtung und Aufnahmeabstand für Nikkor Z-Optiken festgelegt werden.

Als erstes Nikon-Produkt bekommt die Z6III den »Nikon Authenticity Service«. Dieser Dienst sichert Medienunternehmen und Creatoren nach Registrierung und Beantragung eines digitalen Zertifikats hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit nach dem C2PA-Standard. Herkunftsinformationen von der Aufnahme bis zur Bearbeitung werden eindeutig aufgezeichnet und sorgen für Transparenz.

Infos über neue Funktionen und Änderungen sowie der Download der Firmware für Windows und Mac OS Version 2.00 über das Download Center.