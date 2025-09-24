Adobe Firefly Boards jetzt weltweit verfügbar

Adobe hat heute die weltweite Verfügbarkeit von Firefly Boards bekanntgegeben – einer KI-gestützten Plattform, die Kreativen erlaubt, ihre Ideen und Projekte zentral zu bündeln. Anton Knoblach hat weitere Infos.

Firefly Boards erleichtert die Strukturierung kreativer Prozesse, fördert die Zusammenarbeit im Team und beschleunigt den Übergang von ersten Konzepten zu fertigen Ergebnissen. Bisher war Boards als Beta-Version innerhalb von Adobe Firefly verfügbar; ab sofort steht die Plattform mit erweiterten Funktionen und neuen Modellen weltweit zur Verfügung.

Firefly Boards ist ab sofort weltweit verfügbar. Die App kann im iOS App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden.

Neue Funktionen im Überblick

Presets: Bilder in verschiedenen Stilrichtungen generieren mit nur einem Klick. Ob Produktvisualisierungen mit Modellen (»Product and Character«), Modeideen für virtuelle Anproben (»Virtual Try On«) oder kreative Porträts (»Electric Party«) – Presets bieten eine reichhaltige Ausgangsbasis für Experimente.

Generative Text Edit (Beta): Wandelt Text direkt in Bildmaterial um oder passt ihn kontextgerecht an, ohne Boards verlassen zu müssen. So lassen sich schnelle Iterationen erstellen, ohne den Workflow zu unterbrechen.

Describe Image: Analysiert vorhandene Bilder und erstellt gebrauchsfertige Prompts, sodass bestehende Inhalte effizient weiterentwickelt werden können.

Zusätzlich stehen zwei neue Videomodelle in Boards zur Verfügung: Runway Aleph und Moonvalley Marey.

Firefly Boards bündelt eine umfangreiche Sammlung führender Firefly- und Partner-Modelle an einem zentralen Ort – darunter Tools von Luma AI, Google, Flux, Pika und Runway – und ermöglicht es Filmemacher_innen und Designer_innen, Storyboards, dynamische Bewegungsclips und komplexe visuelle Konzepte schnell zu erstellen und direkt innerhalb von Boards zu bearbeiten, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.