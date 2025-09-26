Digital + Strom: HD01PC25 Hybridkabel

Mithilfe des Hybridkabels von Klotz AIS können das Audio- bzw. das Lichtsteuersignal sowie die benötigte Stromversorgung in nur einem Kabel übertragen werden.

Hybridleitungen, die sowohl digitale Audio-/DMX- als auch Stromleitungen in nur einem Kabel vereinen, kommen heute in einer Vielzahl moderner Anwendungen zum Einsatz. Das neue HD01PC25 von Klotz AIS wurde speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Es verfügt über einen robusten, hochflexiblen Außenmantel aus Soft-PVC und ermöglicht die Anbindung von Aktivboxen, Dimmern, Farbwechslern und Scannern im anspruchsvollen Livebetrieb sowie in Festinstallationen. Mit diesem Hybridkabel können das Audio- bzw. das Lichtsteuersignal und die benötigte Stromversorgung in nur einem Kabel übertragen werden.

Die doppelt abgeschirmte Signalleitung eignet sich mit einem Wellenwiderstand von 110 Ohm zur Übertragung von analogen Audiosignalen ebenso wie von digitalen AES/EBU- und DMX-Signalen. Dank der effektiven Schirmung aus Aluminium-Folie und dichtem Kupfergeflecht sowie einem Leiterquerschnitt von 2 x 0,22 mm² ist eine störungsfreie Übertragung auch in elektromagnetisch beeinflusster Umgebung über lange Strecken problemlos möglich. Eine Beilauflitze zur Masseverbindung erleichtert zudem die Konfektion mit XLR- oder TRS-Steckern.

Die Netzleitung verfügt über drei Leiter aus blanker, feindrähtiger Kupferlitze gemäß IEC 60228 mit einem Querschnitt von jeweils 2,5 mm². Die Adern sind mit einer hochwertigen PVC-Isolation versehen, die für zuverlässige elektrische Eigenschaften und mechanische Belastbarkeit sorgt.

Wenn zur Konfektion des HD01PC25 ein gemeinsamer Steckverbinder für Stromversorgung und Signalkabel verwendet wird, kann auf eine eigene Ummantelung der drei Netzadern verzichtet werden. Durch den Entfall der Ummantelung wird die Integration in hybride Kabeltrommelsysteme stark erleichtert. Dadurch verkürzt sich nicht nur die Verarbeitungszeit deutlich, sondern es verringert sich auch der Außendurchmesser der Leitung, wodurch die maximale Kabellänge pro Trommel auf bis zu 100 m erhöht werden kann. Das HD01PC25 ist außerdem zur Montage von Multipin-Steckverbindern geeignet.