Elevion-2 mit synchronisierter PTZ-Steuerung

KST Moschkau zeigt das Elevion-2-Pedestal mit synchronisierter PTZ-Steuerung.

KST Moschkau stellte auf der IBC sein neuestes frei verfahrbares Pedestal-System vor – mit einer besonderen Neuheit bei der PTZ-Kamera-Integration.

Das Elevion-2 ist das jüngste Mitglied der frei verfahrbaren Pedestal-Serie von KST Moschkau. Die Bezeichnung »2« steht für die zwei Meter Verfahrhöhe, die das System standardmäßig bietet. Je nach Payload sind sogar bis zu 4 Meter möglich.

Modulares Konzept mit bewährter Basis

Das Elevion-2 kombiniert ein PTZ-Move-System mit dem KST Drive 1 Pedestalfahrwerk des Blackcam RP1 Pedestals. Diese Basis bildet die Grundlage für die komplette Produktfamilie, die nun mit unterschiedlichen Aufbauten kombiniert werden kann.

Echte Moves mit PTZ-Kameras

Die besondere Innovation des Systems: KST Moschkau ermöglicht erstmals echte, synchronisierte Moves mit PTZ-Kameras – zum Messeauftritt demonstriert mit Panasonic PTZ-Kameras. Alle Achsen der PTZ-Kamera (Schwenken, Neigen, Zoom, Fokus) starten und enden gleichzeitig mit allen Achsen des Verfahrsystems.

Bisher war es problematisch, dass die verschiedenen Achsen zu unterschiedlichen Zeiten am Zielpunkt ankamen. Dieses Problem hat KST nach eigenen Angaben nun erstmals wirklich gut gelöst – ein wichtiger Schritt für professionelle, flüssige Kamerabewegungen in der Live-Produktion.