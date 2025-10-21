Viltrox stellt AF 85mm F2.0 EVO vor

Viltrox hat heute das AF 85mm F2.0 EVO für FE-Mount vorgestellt und damit eine neue Objektivserie gestartet.

Die EVO-Reihe richtet sich an Fotografen und Videofilmer, die Wert auf hochwertige Bildqualität bei kompakten Abmessungen legen.

Das 85mm F2.0 EVO kombiniert eine optimierte optische Konstruktion mit 10 Elementen in acht Gruppen. Laut Hersteller liefert das Objektiv bereits bei Offenblende F2.0 durchgehende Schärfe vom Bildzentrum bis in die Ecken. Die beste Auflösung wird zwischen Blende F4 und F5.6 erreicht.

Mit einem Gewicht von nur 340 Gramm ist es das leichteste Vollformat-85mm-Objektiv von Viltrox. Die kompakte Bauweise ist besonders bei Porträtsitzungen, Street Photography und auf Reisen von Vorteil. Die klassische 85mm-Brennweite bietet eine natürliche Kompression und schmeichelhafte Proportionen für Porträtaufnahmen.

Die Offenblende von F2.0 ermöglicht ein weiches Bokeh mit natürlicher Hintergrundunschärfe und gute Low-Light-Eigenschaften, so der Hersteller. Die Naheinstellgrenze liegt bei 0,74 Metern, was auch detailreiche Nahaufnahmen ermöglicht.

Der integrierte STM-Schrittmotor sorgt für schnellen, leisen und präzisen Autofokus, der sowohl für Fotografie als auch Videoanwendungen geeignet sein soll. Zur Ausstattung gehören ein Click-Schalter für stufenlose Blendenverstellung sowie ein AF/MF-Umschalter und eine programmierbare Funktionstaste (Fn).

Das Objektiv verfügt über eine gummierte Abdichtung am Bajonett zum Schutz gegen leichten Regen und Staub. Das Frontelement ist mit einer wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen.

Das Viltrox AF 85mm F2.0 EVO für Sony FE-Mount markiert den Auftakt der neuen EVO-Serie des chinesischen Herstellers.

Informationen zu Verfügbarkeit und Preis wurden noch nicht bekannt gegeben.