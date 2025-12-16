Proton stellt Crop/Pan/Tilt-Funktion vor

Die Crop-, Pan- und Tilt-Funktion ermöglicht eine weitaus bessere Kontrolle über den Bildausschnitt, ohne dass dabei die Auflösung beeinträchtigt wird. Sie ist für die gesamte Proton-Kamerapalette verfügbar.

Die Crop-/Pan-/Tilt-Funktion wird den Nutzern der gesamten Proton Full HD (1080p60)-Reihe kostenlos zur Verfügung gestellt und unterstreicht damit das Engagement des Unternehmens für kontinuierliche Verbesserung und zugängliche Innovation.

Die neue Funktion nutzt die über HD hinausgehenden Sensoren von Proton und ermöglicht es den Benutzern, einen Bereich des Bildes zu »zoomen«, ohne dass die Bildintegrität beeinträchtigt wird. Im Gegensatz zum herkömmlichen Digitalzoom kommt es zu keiner Interpolation oder algorithmischen Kompensation; die Kamera nutzt lediglich einen größeren Sensorbereich als letztlich ausgegeben wird. Und da diese Verbesserung über die Firmware und nicht über die Optik erfolgt, bietet sie ein neues Maß an Flexibilität bei der Bildgestaltung, ohne die bekannte kompakte Bauform der Kamera zu beeinträchtigen.

Benutzer können zwischen 11 Crop-Faktoren von 1,0 bis 1,6 wählen und den Ausschnitt mit Schwenk- und Neigesteuerung an einer beliebigen Stelle innerhalb des Gesamtbildes versetzen. Dadurch können Operators eine Aufnahme virtuell vorab positionieren, bevor sie zum Feed wechseln, was Proton-Kameras ein Maß an kreativer Anpassungsfähigkeit verleiht, das bisher nur bemannten Systemen in voller Größe vorbehalten war. Während das Rolling-Shutter-Verhalten die Echtzeitbewegung in der Luft einschränkt, werden die bevorstehenden Ankündigungen zum Global-Shutter die Vielseitigkeit der Live-Neupositionierung innerhalb dieser Funktion erheblich erweitern.

Der Nutzen des Updates ist beträchtlich, so Proton. Die Mini-Kameras des Herstellers werden in der Regel als ergänzende, unbemannte Einheiten eingesetzt. Sie bieten zwar kreative Aufnahmen, die mit Standard-Broadcast-Kameras nicht zu erreichen sind, aber einmal montiert, hatten Proton-Kameras in der Regel weniger Spielraum für die Neugestaltung des Bildausschnitts, sodass die Komposition eine feste Entscheidung war. Mit dieser neuen Funktion können Operators die Auswahl der Aufnahmen während der gesamten Produktion verfeinern und so sicherstellen, dass jeder Blickwinkel aktiv zur Erzählung beiträgt.

Das neue Upgrade bietet auch einen praktischen Vorteil in Situationen, in denen Gehäuse, Halterungen oder Artefakte den Bildrand beeinträchtigen können. Durch einen leicht veränderten Bildausschnitt können diese Elemente nun sauber entfernt werden, ohne dass die Bildqualität darunter leidet. Das Ergebnis ist ein ausgefeilteres, bewussteres Bild, das die kreative Absicht der Aufnahme bewahrt.

CEO Marko Höpken sagte zu der neuen Funktion: »Durch die Erweiterung der Fähigkeiten unserer Sensoren und die Möglichkeit einer flexiblen, auflösungsoptimierten Neugestaltung machen wir unsere Kameras zu noch leistungsfähigeren Werkzeugen für das Storytelling, ohne die Komplexität oder die Kosten für unsere Nutzer zu erhöhen.«