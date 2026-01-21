Emotionale Untertitel mit Phont

Phont erzeugt emotionale Untertitel, die ihr Erscheinungsbild an die sprachlichen Nuancen jeder Szene anpassen. Frederik Merkel zeigt, wie das geht.

Phont entstand während eines Masterstudiums in Typografie. Könnten Untertitel emotionale Nuancen, Akzente und phonetische Feinheiten der Sprache tatsächlich sichtbar machen? Der interdisziplinäre Designer Frederik Merkel und der Betriebswirt Paul Langendörfer machten diese Idee zur Realität und entwickelten die weltweit erste emotional intelligente Untertitel-Engine. Mit dem KI-Spezialisten Marcello Eiermann und einem wachsenden Team aus Designern, Entwicklern und Forschern treiben sie Phont heute weiter voran.

Seit seiner Gründung hat sich Phont von einer Design-Abschlussarbeit zu einem jungen Medientech-Startup entwickelt, das von führenden Medienunternehmen und Inkubatoren gefördert wird.

Frederik Merkel erklärt: »Wir haben das inklusive Potenzial von Phont validiert und arbeiten eng mit gehörlosen Menschen zusammen, um barrierefreie Funktionen zu entwickeln, die weit über Unterhaltung hinausgehen. Phont Studio kombiniert KI-gestützte Audioanalyse mit parametrischem Design und definiert damit Untertitel grundlegend neu – Wort für Wort erwecken wir sie zum Leben, für alle.«