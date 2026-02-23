Blackmagic Ursa Cine Immersive

Blackmagic Design zeigte auf der ISE immersive Workflows für Apple Vision Pro mit der Ursa Cine Immersive.

Auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2026 in Barcelona präsentierte Blackmagic Design einen Immersive-Workflow für die Apple Vision Pro. Im Mittelpunkt stand die Ursa Cine Immersive, eine Dual-Sensor-Kamera mit zwei fest verbauten 8K-Objektiven, die ein 100-Grad-Sichtfeld mit beidseitig bis zu 8.160 × 7.200 Pixeln Auflösung aufzeichnet.

Das maßgeschneiderte Objektivsystem ist exklusiv für den Großformat-Bildsensor der Ursa Cine Immersive entwickelt. Das Bildmaterial wird als Blackmagic RAW-Datei gespeichert und anschließend in DaVinci Resolve weiterverarbeitet.

Craig Heffernan erläuterte während der ISE den Workflow: »Besucher konnten live erleben, wie Inhalte mit der Kamera erfasst, in DaVinci Resolve in einer neuen Immersive-Arbeitsumgebung geschnitten und farbkorrigiert wurden – mit separater Bearbeitung beider Augen im vollständigen 180-Grad-Linsenraum – und schließlich für die Wiedergabe auf der Apple Vision Pro paketiert wurden.«

Für Blackmagic Design ist Immersive-Video weit mehr als ein technisches Experiment. Das Format soll laut Heffernan künftig in AV-Installationen, Ausstellungen, Bühnenproduktionen, Theater und Live-Sport eingesetzt werden – überall dort, wo das Publikum nicht nur zuschauen, sondern aktiv in das Geschehen hineingezogen werden soll.

Die Technologieplattform wurde 2025 angekündigt; inzwischen arbeitet Blackmagic Design aktiv mit Produktionsfirmen zusammen und hat Kamera und Software in den Lieferbetrieb überführt.