Anzeige

©DJI
Equipment

DJI stellt das Inspire 3 Basic Package vor

Die DJI-Drohne bietet Cinema Grade 8K-Full-Frame-Bildgebung im kompakten Format.

©DJIDJI stellt das DJI Inspire 3 Basic Package vor – eine kosteneffiziente Option für professionelle Luftbildkameraleute und unabhängige Filmemacher, die ihre bestehende Inspire-3-Ausstattung um zusätzliche Einheiten erweitern oder neu in die Plattform einsteigen möchten. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2023 hat sich der Inspire 3 zur bevorzugten Cinema-Drohne für Filmemacher weltweit entwickelt.

Der Inspire 3 ist eine All-in-one-8K-Cinema-Drohn©DJIe, die speziell für die Anforderungen von Studio- und Fernsehproduktionen entwickelt wurde. In Kombination mit der Zenmuse X9-8K Air Gimbal Camera unterstützt die Drohne Dual Native ISO mit mehr als 14 Blendenstufen Dynamikumfang und nutzt DJIs cinematisches O3 Pro Bildübertragungssystem. Dank des DJI Cinema Color System (DCCS) erfasst die Zenmuse X9-8K Air Gimbal Camera authentische Farben sowohl in natürlichen Landschaften als auch in urbanen Umgebungen – einschließlich präziser Hauttöne unter verschiedenen Licht- und Umgebungsbedingungen.

DJI Inspire 3 Basic Package
©DJI

Das DJI Inspire 3 Basic Package.

Das Inspire 3 Basic Package enthält alle wesentlichen Komponenten des vollständigen DJI-Inspire-3-Kits: das Inspire 3 Aircraft, vier TB51 Intelligent Batteries, den Inspire 3 Trolley Case, die Zenmuse X9-8K Air Gimbal Camera sowie das zugehörige Gimbal Camera Case. Darüber hinaus können wichtige Zubehörteile wie der RC Plus (Inspire 3) Remote Controller separat erworben und dem Basic Package hinzugefügt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Das DJI Inspire 3 Basic Package ist ab sofort zum Preis von 7999 Euro erhältlich. Länderspezifische Preise und Verfügbarkeiten sind auf der offiziellen DJI-Website einsehbar.

DJIDrohneInspire
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©DJIDJI stellt 360°-Kamera Osmo 360 vor ©DJIDJI stellt neue tragbare Power 2000 vor Neue Kameradrohne: Inspire 3 DJI erhält das weltweit erste C1-Drohnen-Zertifikat

Anzeige

Most Popular

©ZDF

Milano Cortina 2026: Olympia in Italien

©TVN

TVN in Bewegung

DMC Production: Remote-Fahrzeug der nächsten Generation

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr

Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

©NEP Europe

NEP Europe: EU-03 für softwarebasierte Live-Produktion

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal

Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Praxistest: Canon C50
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved