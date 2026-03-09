DJI stellt das Inspire 3 Basic Package vor

DJI stellt das DJI Inspire 3 Basic Package vor – eine kosteneffiziente Option für professionelle Luftbildkameraleute und unabhängige Filmemacher, die ihre bestehende Inspire-3-Ausstattung um zusätzliche Einheiten erweitern oder neu in die Plattform einsteigen möchten. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2023 hat sich der Inspire 3 zur bevorzugten Cinema-Drohne für Filmemacher weltweit entwickelt.

Der Inspire 3 ist eine All-in-one-8K-Cinema-Drohn e, die speziell für die Anforderungen von Studio- und Fernsehproduktionen entwickelt wurde. In Kombination mit der Zenmuse X9-8K Air Gimbal Camera unterstützt die Drohne Dual Native ISO mit mehr als 14 Blendenstufen Dynamikumfang und nutzt DJIs cinematisches O3 Pro Bildübertragungssystem. Dank des DJI Cinema Color System (DCCS) erfasst die Zenmuse X9-8K Air Gimbal Camera authentische Farben sowohl in natürlichen Landschaften als auch in urbanen Umgebungen – einschließlich präziser Hauttöne unter verschiedenen Licht- und Umgebungsbedingungen.

DJI Inspire 3 Basic Package

Das Inspire 3 Basic Package enthält alle wesentlichen Komponenten des vollständigen DJI-Inspire-3-Kits: das Inspire 3 Aircraft, vier TB51 Intelligent Batteries, den Inspire 3 Trolley Case, die Zenmuse X9-8K Air Gimbal Camera sowie das zugehörige Gimbal Camera Case. Darüber hinaus können wichtige Zubehörteile wie der RC Plus (Inspire 3) Remote Controller separat erworben und dem Basic Package hinzugefügt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Das DJI Inspire 3 Basic Package ist ab sofort zum Preis von 7999 Euro erhältlich. Länderspezifische Preise und Verfügbarkeiten sind auf der offiziellen DJI-Website einsehbar.