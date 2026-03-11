Chyron bringt Axis Maps 2.0

Chyron hat Axis Maps 2.0 veröffentlicht – eine umfassend überarbeitete Version der Kartenlösungs-Software für den Broadcast-Einsatz. Im Mittelpunkt des Updates stehen mehr Flexibilität bei der Kartenerstellung, visuelle Konsistenz über Projekte hinweg sowie eine engere Verzahnung mit bestehenden Produktionsabläufen.

Neu ist unter anderem die Unterstützung vertikaler Formate für mobile Endgeräte, mit der Sender ihre Karteninhalte plattformübergreifend ausspielen können. Überarbeitete Beschriftungsoptionen ermöglichen es, Ortsnamen sprachabhängig darzustellen und Schriftgrößen einheitlich zu steuern. Für den Export können Karten künftig direkt in Axis Track gespeichert oder per FTP an Produktionssysteme übergeben werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem visuellen Markenauftritt: Ein neu gestalteter Map Styles Editor erlaubt es Administratoren, projektübergreifende Designvorgaben zu definieren. Der Theme Editor ermöglicht die Anpassung diverser Parameter. Ergänzend lassen sich geografische Marker und Hinweispfeile individuell gestalten sowie eigene Safe-Title-Overlays hochladen, um senderspezifische Darstellungsstandards einzuhalten.

Für den redaktionellen Alltag wurde das Bookmark-System grundlegend überarbeitet: Nutzer können den exakten Zustand einer Karte – inklusive Sichtbarkeitseinstellungen, Routen und Symbolen – speichern und jederzeit wiederherstellen. Ein neu gestaltetes Quick Panel erleichtert den Zugriff auf häufig genutzte Werkzeuge.

Auf Plattformebene wurden Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen vorgenommen, darunter Optimierungen der Single-Sign-On-Funktion sowie eine Auto-Refresh-Funktion im Order Module, die sicherstellt, dass Auftragsübersichten stets aktuell angezeigt werden.